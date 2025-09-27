El delegado del Gobierno asegura que en Extremadura no se han registrado fallos en las pulseras antimaltrato José Luis Quintana apunta que solo se han producido problemas de cobertura de los dispositivos telemáticos en la zona de la Raya

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que en la región no se han registrado fallos en las pulseras antimaltrato como los detectados a nivel nacional.

No obstante, ha reconocido que sí que se han contabilizado «muy pocas» situaciones de «problemas de cobertura» en las pulseras en la zona de la Raya con Portugal, dentro de las habituales situaciones que se producen en ese territorio de entrada y salida de la red lusa de comunicación, y que por tanto «no tienen que ver con la polémica abierta en España», informa Europa Press.

Quintana ha subrayado que en las 96 pulseras antimaltrato que se contabilizan en la región (79 en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres) no se ha registrado fallos, más allá de «algún caso que ha generado algún problema» en la Raya con Portugal por la entrada de la conexión de otro país.

«Aquí hay 96 pulseras antimaltrato en concreto y en Extremadura no tenemos conocimiento de fallos. Nosotros tenemos algún caso que nos genera algún problema en la Raya con Portugal cuando entra la conexión de otro país, pero son temas puntuales y no debido a esta polémica», ha explicado.

De este modo ha respondido José Luis Quintana a la petición que el portavoz regional del PP, José Ángel Sánchez Juliá, le realizaba para que se pronunciase sobre si los fallos de ese tipo de pulseras a nivel nacional se han registrado o no en la comunidad autónoma. «No se puede hacer polémica de todo. No se me puede preguntar cuál es la consecuencia de Extremadura», pero, en cualquier caso, «ninguna, no ha habido absolutamente nada en Extremadura».

El delegado del Gobierno quiso recordar, además, que la pulsera «no es el único dispositivo de control, ni muchísimo menos», que tienen los condenados por maltrato, «sino solo uno más».

En cuanto a los problemas de conexión con Portugal, «sí es un fallo. Pero es que eso se nos produce en nuestros propios teléfonos. Cuando vamos de Badajoz a Olivenza, nos salimos de nuestro territorio nacional y entramos Portugal, estamos absolutamente habituados a que se produzca eso», ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que «fallos como a nivel nacional no ha habido en la región».