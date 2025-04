Los defensores de la central de Almaraz convocan un gran apagón en Extremadura el 10 de abril

«Vamos a apagar Extremadura». Con esa contundente afirmación el presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y alcalde de Belvís de ... Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez Castilla, ha anunciado la que será la próxima gran acción con la que pretenden evitar el desmantelamiento de la central nuclear, previsto para 2028. Convoca un gran apagón el próximo jueves, 10 de abril, a las 22.00 horas en toda Extremadura, y a él se unen instituciones como la Junta de Extremadura, la Diputación y la Cámara de Comercio de Cáceres, además de numerosos ayuntamientos.

Bajo el lema 'Extremadura apaga para que no nos apaguen', localidades y lugares emblemáticos de la región están llamados a apagar su iluminación durante un minuto. Además, convoca a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma a adherirse a esta acción apagando también sus viviendas. Asimismo han puesto en funcionamiento la página web www.elgranapagon.es para que los extremeños pulsen un interruptor virtual como símbolo de apoyo a esta iniciativa.

La plataforma solicita que los ciudadanos suban un vídeo con el apagón de su hogar a las redes sociales para hacer visible la acción.

«Vamos a simbolizar que sería de nosotros sin la central nuclear de Almaraz, aunque sea por un minuto», ha indicado Sánchez Castilla. «Vamos a apagar monumentos y edificios simbólicos, entre los que además de numerosos ayuntamientos se sumarán los dos principales de la provincia, el de Cáceres y Plasencia», ha añadido.

«Queremos ver la fuerza de todos los que abogamos por el sí de la continuidad de Almaraz. Queremos que esto transcienda más allá de nuestras fronteras porque esto afecta a todos los españoles. Genera el 7% de toda la energía del país, lo que supone cuatro millones de hogares y miles de empleos en zonas rurales y despobladas que si se pierden significará que dentro de 20 años cuatro o cinco municipios dejen de existir», ha lamentado el alcalde de Belvís, que ha asegurado que «no hay motivos para que la central no continúe».

En ese sentido también ha hablado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. «Las institución que represento está convencida de que si estamos juntos vamos a conseguir que esta sea la última acción necesaria para que la central nuclear siga funcionando. Nadie ha dado una explicación lógica y coherente sobre por qué se empeñan en cerrar», ha afirmado.

«Ojalá el Gobierno de España y las empresas no antepongan los intereses privados y mercantiles sobre los humanos de tanta gente. Si hay gente en torno a un proyecto de vida , hay que defenderlo y desde la Diputación estaremos en todas la iniciativas que convoque la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro'», ha añadido Morales.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha asegurado que desde la Junta van a impulsar todas las iniciativas y medidas que vayan en contra del cierre de la central. «Primero nos dedicamos a depender del gas ruso, a que nuestra defensa estuviera en manos de Estados Unidos y nuestra producción industrial recayera en China, y ahora nos encontramos con que no todos son amigos. Así que por eso la seguridad energética, alimentaria e industrial dentro de las fronteras de la Unión Europea es fundamental y en esto Almaraz tiene mucho que ver», ha afirmado Morán.

En España, ha dicho, no dan su brazo a torcer. «Puede ser un motivo ideológico, un empecinamiento, no sé que que será, pero corremos el riesgo de que cierren nuestra central y luego se den cuenta del gravísimo error», ha añadido Morán, que al igual que Morales y los alcaldes de la zona, han destacado que hay unanimidad en la defensa de la continuidad de Almaraz en un rueda de prensa que ha escenificado la unión de Extremadura y que se ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres.

«Reivindicamos una vez más la prórroga de la central. Conseguir que no se cierre es el asunto más importante en la agenda de Extremadura. No existe ninguna razón de carácter técnico, económico, medioambiental ni de seguridad que justifique el cierre. Si eso sucediera tendría un impacto absolutamente catastrófico desde el punto de vista económico y del empleo en toda la comarca del Campo Arañuelo, pero también en toda la provincia y la región. Extremadura no puede prescindir del foco más importante en creación de riqueza», ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, que ha pedido al Gobierno central que reconsidere su decisión y se reúna cuanto antes con los propietarios de la central.

Está acción, si finalmente no es la que convence al Gobierno para cambiar de opinión sobre el cierre de Almaraz, no será la última, según ha indicado el presidente de la plataforma. «No nos vamos a resignar. No puede ser que cierren nuestra central y ninguna más. Tenemos que pelear», ha dicho Sánchez Castilla. «Seguiremos con acciones incluso más grande que esta», ha concluido.

Peticiones en Bruselas

Hay que recordar que a mediados de marzo dicha plataforma mantuvo en Bruselas un desayuno de trabajo con eurodiputados del PP, PSOE y Vox en defensa de la continuidad de la central para pedir que Europa esté «activa y vigilante». Para ello solicitó a los eurodiputados distintas iniciativas parlamentarias en este sentido, dado que la Comisión y el Parlamento tienen entre sus deberes asegurar la autonomía energética del conjunto de la Unión Europea y fomentar la descarbonización, con energías como la nuclear.

Además, el 18 de enero hubo una manifestación en defensa de la continuidad de la nuclear de Almaraz que convocaron doce ayuntamientos de las tres áreas de influencia de la central y la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro'. A ellas asistieron 7.000 manifestantes, según la Guardia Civil, y 12.000 según los organizadores. Entre ellos no faltaron los principales líderes regionales de PP y PSOE.

Según el calendario de cierres decidido por el Gobierno, todas las centrales españolas finalizarán su vida útil en 2035, un proceso que comenzaría a ejecutarse, en cuestión de meses, con el desmantelamiento paulatino de Almaraz, hasta su cierre definitivo en 2028.