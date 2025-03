Suceso en Extremadura: El defensor de los animales que asesinó a María Soledad en Zafra

Manuel Martín de las Mulas Quirós no podrá salir de prisión antes del 1 de febrero de 2030. Justo ese día cumplirá la mitad ... de la condena a 20 años de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Badajoz por asesinar a María Soledad S.D., una mujer procedente de Madrid a la que pocos meses antes le había cedido una casa de campo de su propiedad en el cortijo La Perala de Zafra a cambio de que le cuidara la finca.

Manuel tenía 71 años cuando ocurrieron los hechos y era conocido en Zafra (Badajoz), especialmente entre los colectivos que defienden a los animales dado que fue socio fundador de una de las protectoras que trabajan en esta localidad.

Esa era la razón por la que tenía cedida parte de su parcela a uno de estos colectivos para que pudiese recuperar allí animales abandonados. Y esa fue la razón por la que en septiembre de 2019 le ofreció a María Soledad la posibilidad de que se trasladara a su finca llevando consigo a los animales de los que esta mujer nunca se separaba.

María Soledad había publicado un anuncio en internet buscando un lugar donde vivir y lo encontró en Zafra. Pero la relación con su casero se torció a los pocos días de llegar y todo se complicó cuando Manuel llevó a un notario a la finca para que le requiriese formalmente la obligación de que se marchara.

Días después enfermó un potro propiedad de Manuel y María Soledad le imploró que se desplazara a la finca con urgencia. El casero no lo hizo, asegura que no quiso ir de noche porque temía a María Soledad. Pero sí acudió a la mañana siguiente.

Ese 30 de enero la mujer comenzó a grabarlo con su teléfono móvil. Discutieron y ella le dijo que no estaba dispuesta a marcharse. Después, Manuel sacó de un saco que llevaba en la mano una barra de desencofrar con la que le dio más de 40 golpes. Le causó la muerte y ahora la Audiencia Provincial de Badajoz le impone 20 años de prisión.

Manuel permanece privado de libertad desde el 31 de enero de 2020 en la cárcel de Badajoz, donde deberá permanecer como mínimo hasta el 30 de enero de 2030. A partir de ese momento podría acogerse a posibles beneficios penitenciarios si los profesionales determinan que está en condiciones recuperar la libertad sin suponer un peligro para la sociedad. Esa es una posibilidad. La otra, que cumpla la pena íntegra.

Entretanto, la familia de María Soledad vivirá con el convencimiento de que se ha hecho justicia. «Ahora sí podemos decir que es un asesino», exclamó uno de los hermanos de la mujer asesinada tras escuchar de boca del jurado que lo ocurrido ese trágico enero de 2020 debía ser castigado como un asesinato con alevosía y ensañamiento. Sin atenuantes ni eximentes que suavicen la pena.

Cuando el 30 de enero de 2030 llegue seguirán resonando en los oídos de los nueve ciudadanos que juzgaron los hechos los golpes que le propinó Manuel y sus últimas palabras en una muerte que resultó agónica: «Perdóname Manuel. Me voy ahora mismo. Que me voy de verdad. ¡Manuel por favor!. ¡Socorro, socorro, que me está matando!».