La deducción del IRPF para nuevos residentes se aprobará con las cuentas extremeñas de 2025

Los nuevos residentes que se desplacen a Extremadura dispondrán a partir del próximo año de una deducción en la cuota autonómica del IRPF, el principal ... impuesto por su contribución y extensión.

La presidenta extremeña, María Guardiola, anunció en el debate sobre el estado de la región que la comunidad implantará una rebaja del 50% para nuevos residentes, que será del 75% para los menores de 36 años. La medida será de aplicación para los tres primeros años.

Según explica la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura, las dos deducciones por nuevos residentes entrarán en vigor con la Ley de Presupuestos autonómicos para 2025. Será por tanto una medida fiscal que se introducirá en las cuentas autonómicas, ya en fase de elaboración.

Hacienda añade que su aplicación irá pareja a la entrada en vigor de la ley. De esa forma, su funcionamiento efectivo no será posible hasta la campaña de la renta de 2025, que se llevará a cabo en la primavera de 2026.

«Siendo muy conscientes de que la despoblación no es un reto sino una emergencia, impulsamos la residencia efectiva en nuestra región con esta deducción», añade Hacienda. El objetivo es por tanto atraer a contribuyentes que se quieran empadronar en la comunidad.

La Consejería de Hacienda señala que no puede hacer una estimación del impacto que tendrá la medida. Entre otras cuestiones, dependerá del número de personas que se desplacen a vivir a la comunidad, su edad, si la declaración de la renta sale a pagar o a devolver, su situación personal y familiar, etc.

Asimismo, tampoco estima que se vaya a producir un menoscabo en las arcas autonómicas, ya que se trata de personas que ahora no están pagando sus impuestos en la comunidad. «El impacto en las arcas es ninguno porque son nuevos residentes y por lo tanto, a día de hoy, no están tributando aquí», añade. De esa forma, en realidad se generarán unos ingresos que de otra forma se quedarían en otros territorios. «Siempre va a ser un impacto positivo porque va a significar generar una cuota, un rendimiento que no tenemos en este momento», añade Hacienda.

15.200 desplazados en 2021

La estadística de variaciones residenciales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que en el año 2021, el último del que se dispone de datos oficiales, se desplazaron a vivir a Extremadura 11.242 personas procedentes de otras comunidades autónomas, así como 4.044 del extranjero.

Pero no todos se pueden considerar contribuyentes. El índice declarativo de la comunidad (número de declaraciones de la renta en relación con la población) es del 56%. De hecho, de esas más de 15.200 personas que se trasladaron a la región, 2.200 tenían menos de 16 años. A esto hay que añadir las declaraciones que se hagan de forma conjunta o las personas que están exentas de tributar por IRPF. Y, por último, en qué casos el resultado sea a pagar, lo que permitiría aplicar la nueva deducción.

De ahí que sea complicado estimar un número de beneficiarios. La Consejería de Hacienda afirma que se medirá y controlará la efectividad de la medida.