El concejal de Festejos, entre otras muchas cosas, de Plasencia es un experto jugador de dardos, un deporte muy extendido en otros países y ... menos en España, pero que facilita la actividad en grupo y aporta virtudes para el día a día.

–¿Cuál diría que es su afición favorita?

–Me gusta el deporte en general como aficionado: fútbol, baloncesto, tenis… pero en realidad el que practico desde hace años son los dardos.

–¿Desde cuándo la practica exactamente?

–A nivel competición desde hace diez años. Tenemos equipo en la liga local e incluso hemos participado en torneos a nivel regional y nacional.

–¿Por qué esta afición y no otro tipo de deporte?

–Es un deporte en el que además las relaciones sociales son importantes. A lo largo de los años he hecho amistad con muchas personas no solo de Plasencia, donde vivo, si no de fuera también.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Me lo propusieron un grupo de amigos y decidimos montar un equipo para poder competir, aunque en principio solo en la liga de Plasencia; luego, poco a poco, le fuimos dedicando más tiempo.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana por ejemplo, o tal vez al mes?

–Intento practicar todos los días, incluso cuando estoy en casa. Tengo instalada una diana en la que puedo jugar 'on-line' con gente de todo el mundo, que para practicar el tiro y la precisión es muy importante.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo vinculado a los dardos?

–Tenemos un equipo local desde el año 2014.

–¿Qué tipo de satisfacciones diría que ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–Satisfacciones, muchas. Hemos hecho mucha amistad no solo con los integrantes del equipo y de los otros equipos locales, sino con personas de otras federaciones a nivel regional y también nacional; en el mundo de los dardos somos como una gran familia.

–¿Ha tenido algún premio o adquirido algún tipo de reconocimiento?

–Para mí lo ha sido el poder participar en el Campeonato Nacional e Internacional de Dardos Electrónicos que se celebra en Benidorm. Solamente el estar en ese campeonato es un gran logro y una gran satisfacción personal.

–¿Le ha supuesto algún problema o inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa…?

–Que yo recuerde, ninguno. Hay que tener en cuenta que las partidas se juegan a última hora del día y los torneos son los fines de semana. En alguna ocasión no he podido asistir por problemas de agenda, pero cuando dicha agenda me lo permite, procuro coordinarlo para participar.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–El dinero que empleas es en comprar el material, los dardos y complementos que necesitas, así como los viajes e inscripciones. Los que participamos en estos torneos lo hacemos por pura afición, no esperamos obtener ninguna gratificación económica.

–¿Por qué recomendaría praticar los dardos como afición a otras personas?

–Sobre todo por las relaciones sociales que se generan, como os he comentado anteriormente. También en este deporte se requiere disciplina en el entrenamiento, coordinación, concentración y estrategia. Son cosas que luego vienen muy bien para el estrés, y que aportan beneficios a nivel físico y a nivel mental. Te enseña a trabajar en equipo y cuando logras el objetivo es sin duda una gran satisfacción.

–¿Ha tenido otro tipo de aficiones?

–En mis años de juvenil fui portero de fútbol. Decidí este puesto por mi estatura, pero una vez que fui a estudiar fuera de Plasencia (es técnico en Informática) ya lo tuve que abandonar.