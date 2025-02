Daniel, el rastreador de centenarios

Si hubiera una enciclopedia parlante de la que brotara información sobre centenarios extremeños tendría la voz y la cara de Daniel Germán Delgado. Este montijano de 23 años es cajero en un supermercado, pero desde que se interesó por saber si su bisabuela, que falleció ... con casi 94 años, era la más anciana del pueblo y descubrió que varias vecinas tenían más de cien, le picó la curiosidad y empezó a indagar en esa minoría de la población que consigue superar el centenar de primaveras.

«Cuando murió mi bisabuela Isidora, en la residencia de Montijo estaba Ana Cortés González con 105 años y que murió cerca de los 109. Fue la persona con la que cogí el hilo de esta afición hasta que llegué a Francisco Núñez Olivera, alias 'Marchena', de Bienvenida, que se convirtió en el hombre más longevo del mundo con 113 años y 47 días y que falleció en 2018. Pero es que luego le siguió Josefa Santos González, de Burguillos del Cerro y que murió en Madrid con 113 años y 106 días y se convirtió por tanto la persona extremeña más mayor, fallecida en 2019. Luego supe de la existencia de Carmen, de 109 años y de Ana, de 108, y ya vi que en Extremadura había muchas personas centenarias. Algunas he tenido la oportunidad de conocerlas, como a la tercera anciana viva con más edad de Extremadura, María dolores Aradilla Aguirre, de Cabeza la Vaca, que tiene 108 años y viene a su pueblo cada verano. Le hablas y te responde. No ve, no anda, pero te relata cosas de la guerra y los bailes a los que ella iba», cuenta este joven que tiene en la cabeza decenas de nombres, localidades y fechas de extremeños con más de cien años.

Habla de ellos con cariño y admiración. «El 10% de los que he conocido vive postrado en una cama, un 80% va en silla de ruedas, pero se puede decir que conservan sus facultades mentales, y el otro 10% está bien. El que más en forma he visto es Lucio Fernández Cortijo, del pueblo cacereño de Roturas de Cabaña y que tiene 102 años. Nació el 15 de febrero de 1919», relata de nuevo de memoria.

«A muchas personas –prosigue de carrerilla– se las llevó el coronavirus , como a Conrada, que era de Torrejoncillo y estaba en una residencia de Portaje y que iba a ser la siguiente extremeña en superar los 110 años, le faltaron dos meses».

Daniel Germán empezó a sondear los centenarios de su pueblo en el año 2017, siguió indagando por toda España y cuando vio que este universo era prácticamente inabarcable se centró en Extremadura. De eso hace dos años, cuando creó 'Extremeños Centenarios', denominación que tiene su página de Facebook. Cuenta con 7.795 seguidores y ahí da cuenta de cada cumpleaños por encima de los cien y de muchas otras historias relacionadas con esta gente.

Este sitio en Internet se ha convertido en una herramienta más para recabar información pues muchos familiares entran en contacto con él para que incluya a su abuelo, bisabuelo o antepasado sobre el que es posible demostrar que vivió más de cien años.

Ampliar Francisco Núñez Olivera (fallecido en 2018), de Bienvenida, en su 113 cumpleaños. HOY

«Solo en Extremadura me salen unos 400 que estén vivos –afirma–, aunque confirmados con nombres, apellidos y edad exacta rondan los 200, a los cuales hay que sumar los extremeños que viven fuera, que podrían ser 200 o 300 centenarios más». El Instituto Nacional de Estadística (INE), medios de comunicación y los ayuntamientos de pueblos que le dejan consultar sus registros civiles son sus principales fuentes. Pero también le llega información por redes sociales y porque es asiduo a los cementerios. «Repaso todas las lápidas a ver si hay alguien que haya vivido más de cien años. Me encanta». Solo en Valverde de Leganés, según publicó el 31 de octubre, se topó con «la grata sorpresa» de siete personas que vivieron más de cien años.

Calidad de vida

Cuando el Ayuntamiento de Bienvenida homenajeó al extremeño 'Marchena' y lo hizo Hijo Predilecto el día de su 113 cumpleaños, cuando entonces era el hombre más viejo del mundo y único español vivo que participó en la Guerra de Marruecos, en aquella mañana se habló en los discursos de que este bisabuelo se había convertido en un gran embajador de España y Extremadura.

Según indicó el cronista oficial del pueblo, Javier Rodríguez, hay auténticos 'lobbys' para colar en las listas de longevidad a sus compatriotas porque tener a mucha gente que viva más de cien años significa que allí se vive bien. Daniel Germán está de acuerdo.

La de Extremadura, con 81,8 años, no es la esperanza de vida más alta de España, que está en Baleares con 83,4 años. Con todo, el montijano ya tiene en la cabeza que todo su trabajo recopilatorio acabe en un libro para difundir lo bien que se vive aquí.