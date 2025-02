El cura extremeño que arremete contra el feminismo radical

La localidad de Malpartida de Plasencia anda revuelta estos días a cuenta de las opiniones vertidas por el cura del pueblo, Antonio Cano, en ... la publicación trimestral que lanza la parroquia y que se está distribuyendo esta semana. Se llama 'Aires chinatos' y en este último número, del que se han editado 500 ejemplares, el sacerdote, en una especie de carta dirigida a los vecinos, critica las últimas leyes del Gobierno y lo que llama «feminismo radical». Dice que ni unas ni otro ayudan a las personas. Todo lo contrario, les dañan.

«En este momento, asistimos con estupor a la aprobación de leyes que dicen generar nuevos derechos y buscar el bien de la mujer; y, sin embargo, según la doctrina de la Iglesia, nada más lejos de la realidad», escribe en la carta dirigida a los chinatos con motivo de la celebración este sábado de la fiesta en honor a la Virgen de la Luz, patrona de Malpartida de Plasencia.

Y explica el párroco su opinión: «Estas leyes están basadas en presupuestos ideológicos contrarios a la ley divina y a la ley natural, y solo provocan desorientación y terminan con la familia, generando mucha frustración y mucho dolor».

«Las últimas leyes que se han hecho solo provocan desorientación, mucha frustración y mucho dolor»

Antonio Cano asegura que «ya hemos conocido el efecto perverso de estas leyes 'liberadoras' en los regímenes comunistas» y, por eso, cree que «al final, la gente, horrorizada, se dará cuenta del fraude». Para él, el problema es que, mientras tanto, «miles de vidas y familias pasarán por un calvario que les llevará a situaciones de mucho sufrimiento». Y todo porque «la ideología de género y el feminismo radical son incompatibles con la verdad del Evangelio, aunque tengan detrás a instituciones como la ONU o a gobiernos del mundo entero y estén regadas con multimillonarias subvenciones».

Cree el cura de Malpartida de Plasencia que «esto hay que decirlo alto y claro» y que es su obligación además hacerlo: «El pastor, cuando ve venir al lobo, tiene que defender al rebaño; luego, cada oveja es libre de seguir su camino».

El escrito del párroco no ha dejado indiferente a casi nadie en la localidad chinata. No porque sus opiniones sean nuevas, quienes acuden a sus misas en la localidad ya las conocen, sino porque esta vez están llegando a más personas por la publicación parroquial primero y por los comentarios críticos después que la misma está generando en las redes sociales.

Su explicación

«Yo no he buscado ni busco enfrentarme a nadie», asegura Antonio Cano a HOY. «Simplemente he querido dar mi opinión sobre lo que creo que está ocurriendo». De la misma forma, añade, «que otras personas pueden exponer opiniones diferentes». Y en un contexto, recuerda, en el que habla de la Virgen de la Luz con motivo de las fiestas patronales de Malpartida, «para poner de manifiesto que la Virgen está muy alejada del modelo que se nos quiere imponer».

Antonio Cano, que también es párroco de Gargüera y Valdeíñigos, vicario episcopal y delegado de Peregrinación de la diócesis de Plasencia, aclara que las últimas leyes a las que hace referencia en su carta, aunque en la misma no las detalle, son «la de la eutanasia, la del aborto, la ley trans, la de la segregación... Yo pienso que las últimas leyes que está haciendo el Gobierno de España son contrarias a la persona y esto está haciendo que destruyan valores para su felicidad, como el valor de la familia y es lo que he querido exponer en el escrito, mi valoración al respecto».

«La ideología de género y el feminismo radical son incompatibles con la verdad del Evangelio»

Por el mismo motivo, porque cree que no está ayudando a las personas, sino todo lo contrario, Antonio Cano critica «ese feminismo radical que está haciendo mucho a daño a las mujeres, porque es un movimiento que las sitúa en oposición a los hombres y esto está haciendo que unas y otros sufran mucho».

A su juicio, de hecho, el feminismo radical «solo vale para que se monten chiringuitos con dinero público donde se coloca a quienes defienden estas ideas para que las sigan difundiendo» y lo hagan además, dice también el cura de Malpartida de Plasencia, «de una manera muy beligerante», una especie de conmigo o contra mí.

Pero un feminismo, en cualquier caso, quiere dejar claro el sacerdote, «que nada tiene que ver con el otro, con el que no es radical, con el feminismo que lucha por la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, con el que por supuesto estoy de acuerdo y que la Iglesia es la primera en practicar», defiende. Pero, insiste, «no ese otro movimiento radical que genera enfrentamiento, porque eso es contrario a la persona, porque eso hace daño a la gente».

La carta de Antonio Cano se conoció este miércoles y desde entonces las reacciones se vienen sucediendo. Las más críticas con las opiniones vertidas por el sacerdote se están produciendo en las redes sociales, donde le recuerdan al párroco que «sufrimiento es lo que han provocado cientos de abusos de curas a menores», que las subvenciones de las que habla «nunca llegarán ni de lejos al dinero que se lleva la Iglesia» y que, en cuanto al pastor que debe defender a las ovejas, «demasiados años llevamos aguantando lobos con sotana, para que ahora vengan a meternos miedo».