El cuerpo del vecino de Acebo fue envuelto en mantas y arrastrado hasta su furgoneta

«Santi no es capaz de matar ni a una mosca»

Santi P. G., de 56 años, es el vecino de Moraleja que el pasado domingo fue detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en la muerte de José María F. L. Ambos, con antecedentes, traficaban con drogas y las consumían. En la barriada de Casas Baratas y en la calle Cardenal Cisneros, donde Santi residía en el número 4, los vecinos conocen a qué se dedica pero su detención por la muerte violenta de un hombre ha sorprendido a todos. «No me puedo creer que haya tenido nada que ver», afirma una vecina que asegura que le conoce desde la infancia. «No es un hombre violento, todo lo contrario, no es capaz de matar ni a una mosca y no parece que tenga fuerzas suficientes ni para matar ni para arrastrar un cadáver», añade. «Lo cierto es que no ha dado nunca ningún problema, aunque es cierto que había trajín en el portal, porque entraban a comprar y consumir, Santi siempre se ha comportado de manera correcta, educada y amable». No era extraño, por ejemplo, que ayudara a los mayores con la compra.