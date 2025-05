Cuatro de cada diez hogares extremeños no tiene seguro, la segunda tasa más alta del país

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 2 de febrero 2025, 07:51 Comenta Compartir

Extremadura es la segunda comunidad autónoma con menor porcentaje de viviendas aseguradas, según la última memoria anual de Unespa (Asociación Empresarial del Seguro), la patronal del sector. En concreto, tienen esta póliza el 62% de los hogares de la región, un porcentaje que solo supera al de Canarias (58%) y que está lejos de la media nacional, que el año 2022 –último para el que hay datos– se situó en el 74%, o lo que es lo mismo, en casi dos de cada tres.

Al igual que ocurre en otros órdenes de la realidad social extremeña, como la despoblación o ciertos parámetros económicos, hay diferencias entre las dos provincias. Así, mientras Badajoz roza el 65% de inmuebles asegurados, Cáceres no llega al 60%, detalla Unespa. Ambos porcentajes se sitúan en el furgón de cola a escala nacional, con Cáceres como la octava provincia con la tasa más baja –el farolillo rojo lo ocupa Cuenca, con el 54%– y Badajoz en la decimotercera posición empezando por abajo.

«El porcentaje de viviendas aseguradas guarda relación con el nivel de renta, de modo que normalmente, a mayor renta, más aseguramiento, y a la inversa», explican fuentes del sector, que también citan otros factores a la hora de abordar esta cuestión. «Además del nivel de renta –amplían–, influyen otros dos factores, que son la experiencia y el hecho de vivir o no en altura».

La comunidad autónoma está más de diez puntos por debajo de la media nacional en este capítulo

El primero se refiere a las vivencias que se hayan o no tenido en relación con episodios meteorológicos, catástrofes o accidentes más o menos relevantes. Unos y otros sucesos pueden llevar aparejado un daño en el inmueble en propiedad, y ante esa situación, no es lo mismo tener que responder con el patrimonio propio que disponer de un seguro. Vivir en primera persona o en alguien cercano una de esas situaciones puede determinar que se firme una de estas pólizas.

«Esto se ve con dos ejemplos –ilustran desde el sector–. El primero es el alto porcentaje de viviendas aseguradas en el norte de España, en concreto en el País Vasco (93% según el informe antes referido), Navarra (87%) o Cantabria (86%), que tiene que ver con episodios de inundaciones vividos en esa zona del país en los años ochenta. Y el segundo ejemplo es más reciente, la catástrofe de Valencia con las riadas. La experiencia nos dice que sin duda supondrá un aumento en la suscripción de los seguros de vivienda».

Asociados a las hipotecas

Además de la renta y la experiencia personal, el otro factor que los expertos citan a la hora de analizar por qué unos territorios presentan mayores porcentajes de contratación y otros lo contrario es la cantidad de viviendas en altura. «Es más habitual suscribir seguros de viviendas entre quienes viven en edificios que entre quienes tienen una casa», explican fuentes del sector asegurador. «La tasa de inmuebles sin asegurar es mayor en aquellos lugares donde hay muchas casas y menos viviendas en altura», resumen estas mismas fuentes. Y en este sentido, Extremadura destaca por su carácter rural, con muchos municipios donde apenas hay edificaciones de varias alturas y sí abundan las casas.

En este contexto, conviene recordar que la contratación de un seguro del hogar no es obligatoria en España a no ser que se trate de un inmueble hipotecado. En este último caso, sí que se exige. En concreto, la ley establece que «los bienes sobre los que se constituye la garantía hipotecaria deberán contar con un seguro contra daños adecuado a la naturaleza de los mismos». «La suma asegurada –añade el real decreto 716/2019– debe coincidir con el valor de tasación del inmueble, excluido el valor de los bienes no asegurable por naturaleza, en particular el suelo».

Exigencias al consumidor

Esto significa que basta con suscribir un seguro de vivienda con las coberturas básicas contra incendios, elementos naturales y daños a la estructura del bien hipotecado. También conviene recordar que no es obligatorio contratar ese seguro con el banco que concede el préstamo.

La ley prohíbe las denominadas ventas vinculadas. Esto es, que la entidad financiera no puede exigir al cliente que contrate otro producto con la hipoteca ni puede tampoco condicionar la concesión de esta a la contratación de esos otros productos.

Sí están autorizadas las conocidas como ventas combinadas, o sea, la firma de varios productos con la misma entidad que concede el préstamo hipotecario. En este caso, el banco debe aportar al cliente las dos ofertas: una con el descuento por haber contratado la hipoteca y otra sin esa bonificación.

Líder en pólizas de decesos y de las últimas en médicas Extremadura es la segunda comunidad autónoma española con menos seguros de viviendas, y la cuarta por la cola en contratación de pólizas médicas, según el último anuario anual de Unespa (Asociación Empresarial del Seguro), la patronal del sector. Solo 16,6 de cada 100 residentes en la región tiene contratada una póliza sanitaria, una tasa casi diez puntos inferior a la media nacional, que roza el 26%. La líder de esta clasificación es Madrid, que supera el 40%. Por el contrario, Extremadura es líder nacional en seguros de decesos, que cubren los gastos asociados a la muerte (entierro, coche fúnebre, lápida o tanatorio, entre las coberturas más usuales). Siete de cada diez ciudadanos empadronados en la comunidad tiene una de estas pólizas, una ratio a la que ni siquiera se acerca ninguna otra región española y muy superior a la media nacional, que es del 46,6%. «El seguro de decesos –explican fuentes del sector– es una 'rara avis', en el sentido de que no suele estar vinculado a los niveles de renta sino a otros factores, entre ellos la mayor o menor pervivencia de las tradiciones en cada territorio».