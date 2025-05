Una de cada cuatro actividades en los palacios de congresos extremeños son conciertos

«En Badajoz ya es inviable, sale del circuito nacional de convenciones»

La semana pasada se supo que en Badajoz su Palacio de Congresos se destinará, salvo el auditorio central, a centro de salud por miedo de derrumbe del actual, situado a pocos metros. Será de forma provisional hasta 2029 mientras se acondiciona la ubicación definitiva. Cuando lo anunciaron el alcalde y la consejera de Sanidad insistieron en que no afectaría al funcionamiento del Palacio de Congresos. Desde Gebidexsa, la empresa pública que lo gestiona, inciden en la misma línea. Pero Orexco, la principal empresa extremeña que organiza congresos, no lo ve nada claro.

Su responsable, María José García Curto, dice que entiende la necesidad del centro de salud, pero para la actividad congresual han creado una problemática.

«Cuando dicen que se queda la sala azul (140 a 300 personas), hay que saber que todo congreso necesita de una sala y de un espacio para tomar un café o cocktail y otro expositivo y eso en el de Badajoz ya no existe. El palacio de congresos de Badajoz sale del circuito nacional directamente. Sin ese círculo exterior reservado para el centro de salud es inviable poder hacer un congreso nacional ni regional. Yo tenía un par de ellos en noviembre y ya no los voy a hacer. Y no puedo recomendar a mi cliente un espacio en obras. Por mucho que digan que será independiente no acabo de visualizar esa separación. De todo esto saldrá beneficiado Ifeba, que tiene buenas instalaciones», señala García Curto.