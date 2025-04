En el mes de mayo de 1975, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de una noticia curiosa ocurrida en Extremadura: el párroco de Campo ... Lugar (Cáceres) había estado a punto de morir tras ser tiroteado por la Guardia Civil. No se paró en un control que se había montado para intentar acabar con una banda que, precisamente, se estaba dedicando a saquear iglesias.

La Benemérita estuvo a nada de atrapar a la banda en la madrugada del 1 de mayo de 1975 en el poblado de Hernán Cortés, una entidad local menor de Don Benito (Badajoz). A las dos y cuarto de la madrugada de ese día, dos guardias que estaban de servicio en el poblado, vieron salir de la iglesia a cuatro individuos. Les dieron el alto, huyeron y les dispararon antes de montar en un coche que les estaba esperando con un quinto ladrón que tenía el motor en marcha. Los agentes no pudieron parar el vehículo, pero inmediatamente dieron el aviso para que se montaran controles en cruces de carretera. Los dos agentes pensaban que uno de los ladrones estaba herido ya que oyeron a uno quejarse tras los disparos de los guardias, que debieron de ser bastantes porque cuando clareó se vio el impacto de varios proyectiles en paredes y ventanas.

Los ladrones se habían llevado de la iglesia ropa talar, vestimenta de liturgia usadas por los sacerdotes, que abandonaron en la huida. También habían robado en el interior del coche del médico, que estaba aparcado en una calle del poblado, un maletín de urgencias con instrumental sanitario.

Mientras la Guardia Civil estaba intentando dar con los ladrones, a pocos kilómetros, en la localidad cacereña de Campo Lugar, que está entre Zorita y Miajadas, el párroco Jesús Buenadicha González iniciaba un viaje en coche a Sevilla.

Ampliar Imagen. El cura de Campo Lugar al que casi matan al tomarle por un ladrón

Jesús Buenadicha era un cura peculiar. Nacido en Tornavacas en 1929, comenzó a ejercer como sacerdote en Zorita, pero a los pocos años se encargó de las almas de la localidad de Campo Lugar, a 33 kilómetros de Trujillo, que si ahora tiene 824 habitantes en 1970 tenía 1.680. Con muchas inquietudes culturales, en 1964 es fotografiado en unas excavaciones arqueológicas en Campo Lugar, junto al investigador Carlos Callejo y el ayudante de éste Antonio Márquez.

Buenadicha era pintor, y según él con muchas cualidades. En entrevistas había dicho frases en las que parece que la humildad no era lo suyo: «Se han pintado algunos paisajes extremeños, pero el número uno me lo voy a llevar yo», afirmó en una ocasión; en otras sentenció: «Aspiro a ser uno de los mejores paisajistas del mundo», y «me han visto cualidades. Me han dicho incluso que no vea exposiciones de nadie para que no me tuerza».

Esa madrugada del 1 de mayo de 1975 el cura pintor, que entonces tenía 46 años, estaba ilusionado porque iba a Sevilla, en donde había quedado con el propietario de una importante galería de arte para exponer sus cuadros, que eran del estilo naíf.

La ilusión del padre Buenadicha se quebró en Santa Amalia, en un control que la Guardia Civil montó frente al Hostal Restaurante Caribe. En medio de la oscuridad de la noche, los agentes paraban a todos los coches, mirando con las linternas en el interior del vehículo para ver si alguien estaba herido, con la orden de detener a cualquier sospechoso. Los agentes, para ser vistos, tenían linternas y en sus brazos manguitos reflectantes. La tensión en el control aumentó cuando a las cuatro y cuarto de la madrugada, los guardias vieron venir, a gran velocidad, un Renault 12 claro, con matrícula de Cáceres, en el que viajaba el cura pintor. Le hicieron señales con las linternas para que parara, pero el coche no lo hizo. Un agente tuvo que apartarse de la carretera para no ser atropellado. Le dieron gritos de alto; no paró... y le dispararon. Dispararon hasta que el vehículo se detuvo, y salió de su interior el asustado padre Buenadicha, sangrando de una herida en el hombro.

Ampliar Noticia de primera página del Diario HOY del 2 de mayo de 1975. hoy

El cura fue llevado a la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe de Don Benito en donde fue operado. Allí concedió una entrevista al periodista Enrique García Calderón del Diario HOY, retratándole el fotógrafo D. S. Cordero.

Calderón le preguntó qué había pasado, y el cura convaleciente contestó que iba preocupado porque había quedado con el galerista, y «la aguja indicadora de la dinamo parecía que no marchaba bien». Dijo que vio a una persona en la carretera con una linterna y pensó que era un autoestopista. Así lo contó:

«Como eran las cuatro de la mañana pensé que si se trataba de algún autoestopista no lo montaría ya que la hora resultaba poco adecuada. Al pasar junto al de las señales me doy cuenta que se trata de un guardia civil y enseguida me pongo a frenar, aunque reconozco que ya había pasado el control. Como iba rápido es lógico suponer que necesitaba unos metros para terminar de detenerme, ya que no iba a adivinar si se trataba de guardias civiles o de sabe Dios quienes... Cuando he parado, presa del miedo y el desconcierto, salgo del coche, con trabajo porque no podía mover el brazo izquierdo, y comencé a gritar: '¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío'... Lo dije, muy fuerte, hasta tres veces... En aquel instante era mi única protección. Me dirigí a los que me disparaban y en voz alta les dije: '¡Por Dios, no disparen, que soy sacerdote!'. Después me sentí muy dolorido y me atendieron rápidamente».

El padre Buenadicha quedó parcialmente inválido del tiro, pero siguió oficiando misa y atendiendo a los feligreses en Campo Lugar, y después en otras tres localidades cacereñas: Romangordo, Higuera de Alabat y Casas de Miravete. Llegó a publicar un libro sobre Guadalupe, con 160 dibujos suyos, que se tituló 'Flores de Guadalupe'.

Se murió en febrero de 1981, con 52 años, soñando que alguien descubriera sus cualidades como pintor. Un mes antes de morir pintó cuatro paisajes cada día, «como si vislumbrase cercano el final», se dijo en su obituario. Dejó más de 200 cuadros hechos.