El coste de las piscinas climatizadas se dispara sin un plan para amortiguar la factura

Demasiados nadadores para tan pocas piscinas

Las piscinas climatizadas son caras de mantener en estos tiempos, pero desde otros puntos de vista, el de la salud y el deportivo son necesarias. Según el concejal de Deportes de Badajoz, Juancho Pérez, la natación hoy día tiene mucha aceptación. «En Badajoz tenemos dos piscinas, pero si tuviéramos tres también se llenaría a diario», afirma el edil. Desde la Federación Extremeña de Natación, su gerente, Javier Torvisco, opina que hay muy pocas piscinas en Extremadura para la cantidad de nadadores que entrenan a diario, por no hablar de la cantidad de médicos que prescriben natación para mejorar la salud sin que el paciente tenga opción real de ir a nadar. Torvisco habla de 1.500 nadadores federados en la región, donde se da la mayor ratio de nadadores por club teniendo en cuenta el tamaño de las ciudades que representan. Pero el actual panorama de subida de costes energéticos no ayuda a este deporte, reconoce. «En estos momentos si cerrara la de Zafra, los del club de los Santos de Maimona tendrían que entrenar en Almendralejo, donde ya hay exceso de demanda porque prácticamente todos los clubes de natación de la región tienen lista de espera, pero no pueden crecer porque no hay piscinas», expone ahora que han subido los costes de su mantenimiento.