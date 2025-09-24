HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Calle Real de Reina en la portada de la revista. E.R.
Un país que nunca se acaba

El cosario de Reina

Crónicas de un pueblo. Una revista que se publica en verano para leer en las tardes de otoño e invierno

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Los mensajeros con paquetes de Amazon, Temu o Shein ya los habíamos inventado en Extremadura hace siglos. Nuestros conseguidores eran bien comerciantes tradicionales, bien viajeros ... impenitentes a quienes pedíamos cualquier cosa y la teníamos en casa a los pocos días. Hace nada, estaban Antonio, en Ceclavín; Canchaca, en Montánchez; los Mendo, en Arroyo de la Luz; Carlos Sánchez, en Burguillos del Cerro… Algunos resisten a pesar de competir con Jeff Bezos, el de Amazon. Son herederos de los recoveros de toda la vida y su eficacia se resume en la frase publicitaria de uno de ellos, José Carlos, dueño de La Cochera de Helechosa de los Montes, establecimiento conocido en La Siberia como El Corte Inglés, que se anunciaba así: «Lo que no encuentres en Talavera, vete a La Cochera». No hace falta explicar que los recoveros de La Siberia compraban antes en Talavera (a 96 km), que en Badajoz (a 189 km).

