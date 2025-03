Contempopránea bate récord de asistencia tras mudarse

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 31 de julio 2022 | Actualizado 01/08/2022 12:01h. Comenta Compartir

Olivenza ya está en el mapa indie. El traslado del mítico festival Contempopránea ha sido un éxito. A pesar del parón debido a la pandemia y a la amplia oferta musical en el país, esta cita ha batido su propio récord de asistencia con 5.000 entradas vendidas, el doble que la última edición, que se celebró en Alburquerque.

La fiesta del jueves, de bienvenida, ya contó con 1.200 asistentes. La jornada del viernes reunió a 4.000 y este sábado más de 5.000 personas bailaron al pie del Baluarte de San Blas.

En cuanto a la música, la primera noche Viva Suecia y La Casa Azul fueron los que más público congregaron mientras que la segunda noche el protagonismo fue para Lory Meyers. Además su cantante, Noni López, fue la sorpresa de la noche. Suele salir a cantar con la camiseta del Granada, pero quiso protestar por la desaparición del CD Badajoz femenino y subió al escenario con este uniforme. Clara Pascual, capitana de este desaparecido equipo, se la regaló minutos antes del concierto.

Contempopránea ha cumplido 25 años con fuerza, a pesar de los avatares. El festival que nació en Alburquerque, bajo el castillo de Luna, trató de establecer una segunda sede en Badajoz hace unos años, pero no arraigó. Finalmente los problemas municipales en Alburquerque, y la imposibilidad de ampliar aforo en las laderas, han impulsado el traslado. Desde Olivenza aseguran que han competido con otros municipios para albergar esta cita y están orgullosos del resultado.

El director del festival, Agustín Fuentes, está muy contento con este «récord a pesar de la crisis del sector». Fuente señala que, tras la pandemia, se han multiplicado los eventos para tratar de captar al público que quiere pasarlo bien tras la crisis sanitaria. Sin embargo muchas empresas musicales han cerrado y no hay suficientes suministros. Esto ha provocado que algunos conciertos tengan que ser cancelados y otros no vendan entradas por el exceso de oferta. «En ese panorama que en Extremadura, con malas comunicaciones, sin playa y con el calor que hace estos días, logremos esto, es para valorarlo. No sabemos lo que tenemos», concluye Agustín Fuentes.

El director del festival califica esta edición de un «salto» al pasar de 2.400 entradas en Alburquerque a las 5.000 de Olivenza, que suponen el aforo completo.

En cuanto a los visitantes, un millar llegaron desde Madrid. La segunda ciudad donde más entradas se han vendido es Sevilla y la tercera Badajoz. También han viajado asistentes de Málaga, Barcelona o Valladolid.

Bruno Matías es de Madrid y ha asistido, en total, a ocho ediciones del Contempopránea. Está contento con el cambio. «Alburquerque era emblemático, pero Olivenza también es muy bonito y nos sentimos bien acogidos. Tienen muy buen cartel este año».

El festival ha agotado las plazas hoteleras y de hostales y casas rurales en un 50 kilómetros alrededor de Olivenza. La mayor parte de los hoteles de Badajoz también se han beneficiado y hay autobuses que llegan con aficionados al indie a la localidad oliventina.

El Ayuntamiento oliventino habilitó el campo de fútbol municipal para acampar. Allí se instalaron unas 350 personas. Se hizo así porque la localidad están pendiente de rehabilitar una antigua zona de camping, pero la obra no se ha completado. En el futuro tendrían nuevas instalaciones.

Una de las personas que durmió en tienda fue Leonor, nacida en Coria pero residente en Italia. Lleva años deseando conocer el festival y lo ha disfrutado, aunque echa de menos más sombra, especialmente en la zona de acampada.

El calor ha sido la principal queja de los asistentes «aunque tenemos la piscina (municipal) al lado y nos la dejan gratis. Se está muy bien en Olivenza, todo muy cerca», aseguró Guillermo Franco, otro aficionado. Su amiga Laura Martín, sin embargo, lamenta que se haya trasladado el festival desde Alburquerque, pero reconoce que principalmente por motivos nostálgicos. «Era especial ver los conciertos debajo del castillo, una tradición de cada verano».

La duda de los aficionados es ¿Dónde encontrarán el Contempopránea en 2022? En Olivenza quieren que se quede en esta nueva ubicación, pero la organización del evento aún no aclara su destino.

Olivenza quiere que se quede

El concejal de Turismo de Olivenza, Gonzalo de la Granja, está muy satisfecho con los resultados. «Estamos dando a conocer a Olivenza a gente que no lo conocía, es una publicidad maravillosa y un público con un comportamiento excelente».

El Ayuntamiento ha preparado visitas guiadas para los aficionados al indie que han querido aprovechar la visita para conocer Olivenza, «Están descubriendo y consumiendo también. Estamos muy contentos», explica De la Granja que asegura que han puesto a disposición de la organización los que les ha pedido

De la Granja explica que la voluntad municipal es que el Contempopránea se establezca en Olivenza. No está decidido. El director del festival explica que analizarán las posibilidades antes de decidirse.

Temas

Olivenza

Extremadura

Contempopranea