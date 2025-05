Andrés Moriano: «Estoy consternado. El que ha sido insultado está fuera y el que insultó se quedó dentro»

«Cuando me llamó (se refiere a Hipólito Pacheco, diputado del PP) sinvergüenza, no una sino dos veces, me quedé blanco. Sigo consternado, apesadumbrado. Me ... he sentido indefenso en la Comisión. El que ha sido insultado está fuera; el que ha insultado se quedó dentro». El villafranqués Andrés Moriano, diputado del PSOE, atiende a la llamada de HOY horas después de que en la Comisión de Economía de la Asamblea de Extremadura haya sido noticia no por lo abordado dentro de la misma sino por la expulsión de Moriano tras su disputa con el diputado del PP Hipólito Pacheco. «Me siento mal. No nos podemos acostumbrar a insultos tan gruesos», ha subrayado Moriano. El PSOE va a solicitar amparo parlamentario tras el incidente. Tiene previsto presentar ese recurso este martes.

Moriano reflexiona cómo es posible que haya ocurrido una secuencia como la de esta mañana en la Asamblea. Y deja claro, antes de nada, que «nunca he tenido ni la intención ni la pretensión de insultar» a Pacheco porque la referencia a grueso que ha hecho, señala, tenía que ver por cómo se estaba dirigiendo la sesión por parte del presidente de la comisión, Juan Luis Rodríguez, del PP. Manga ancha (o gruesa en su terminología) para los diputados populares, estrecha para los socialistas. «He querido usar la expresión de la ley del embudo pero no me ha salido en medio del jaleo que estaban montando», señala el socialista.

«En lugar de solicitarme, como se hace habitualmente, que fuera terminando mi intervención para ajustarme al tiempo me lo ha recriminado diciendo que hiciera caso a mi alarma (el reloj con el tiempo fijado en mi móvil), que lo tenía activado precisamente para avisarme. No solo eso. Empieza a interrumpir Pacheco. Lejos de solicitarle (Rodríguez a Pacheco) que no me interrumpa en mi turno de intervención, no hace nada. Y siguieron las interrupciones. Entonces es cuando se me viene a la cabeza lo de la ley del embudo, lo delgado para nosotros, el PSOE, en cuanto a la interpretación del reglamento y las intervenciones, y lo grueso para el PP por parte del presidente de la comisión», dice Moriano.

«Me pongo serio tras lo visto. Lo que hago es recriminar en público al presidente de la comisión cómo se está desarrollando la comisión y que no llame al orden al diputado (Pacheco) que una y otra vez me interrumpe para finalmente insultarme. Varias veces, llamándome sinvergüenza», agrega el socialista.

Andrés Moriano no sabe por qué Pacheco le insultado pero cree que tiene «una prevención hacia mi persona. Una vez, en un pleno, me llamó descalificador sibilino por mis intervenciones. Pero creo también que esto se encuadra dentro de una manera de afrontar esta legislatura desde el Partido Popular, una forma de llevar debates broncos en los que no hay cortesía parlamentaria. Quizás en ese reparto de papeles le han dado uno más bronco a Hipólito Pacheco, que ha demostrado tener muestras fundadas de intolerancia hacia diputados socialistas».

«Si una vez que me llama sinvergüenza varias veces me pide disculpas o se retira ese insulto del acta de la sesión, lo acepto y seguimos con el debate. Pero tras lo sucedido no podía permanecer impasible ante una situación intolerable», concluye Andrés Moriano.