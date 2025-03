La conexión a internet de calidad no llega a 40.000 hogares extremeños

Es una brecha que se reduce, pero que no llega a desaparecer. Las personas que viven en las zonas rurales extremeñas tienen más dificultades para ... contar con una conexión de internet de calidad que los vecinos de las áreas urbanas.

Los datos que maneja el Ministerio de Transformación Digital advierten que la cobertura de 100 megas (Mbps) llega a un 84,5% de las viviendas en Extremadura, frente al cerca del 90% de la media nacional. Ese porcentaje se reduce en dos puntos en la región –hasta el 82,5%– si se acota al medio rural. «Afecta negativamente al emprendimiento, porque dificulta la digitalización de las empresas; afecta al teletrabajo; afecta a los estudiantes de todas las edades, y afecta a las explotaciones agrarias», señala Catalina García, presidenta de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura.

Los ratios de las conexiones de 100 megas son muy similares a la penetración de la fibra FTTH, de la que todavía carecen unas 105.000 viviendas, de las más de 694.000 que el Ministerio contabiliza para Extremadura. Es decir, no llega a algo más de un 15%.

De nuevo, son las pequeñas poblaciones las que sufren más esa carencia. En parte, porque es menos rentable para las empresas hacer la inversión que supone llevar la fibra para pocos vecinos. Así, solo el 80% de las viviendas de los municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes tienen cobertura de fibra FTTH; un porcentaje que se reduce hasta el 77% en los pueblos en los que residen entre 500 y 1.000 personas. En el caso de las localidades entre 500 y 100 vecinos, la fibra llega al 83% de las viviendas y solo al 67%, en las que tienen menos de 100 habitantes. «Esta es una de las asignaturas pendientes; es cierto que notamos mejoras, pero muy lentas y el mundo se mueve a otra velocidad», lamenta García.

Para solventar los problemas derivados de esa falta de conexión se convocaron ayudas públicas para el despliegue de la fibra óptica. En el caso de Badajoz fue la empresa Adamo la adjudicataria de esas ayudas y ya ha anunciado su compromiso de llevar «internet ultrarrápido a más de 14.500 viviendas en zonas rurales de la provincia antes de que concluya 2024», según la propia compañía.

Es una medida que contribuirá a facilitar el acceso a internet a todos los extremeños, independientemente de su lugar de residencia.

Por el momento, hay unas 40.000 viviendas en Extremadura que no disponen de una conexión a internet de calidad. El informe del Ministerio de Transformación Digital recoge que son 38.000 las que carecen de una conexión de al menos 30 megas. Los pueblos de menos de cien habitantes vuelven a ser los más perjudicados, ya que un tercio de las viviendas ubicados en esos núcleos de población no tienen la opción de conectarse a esta velocidad mediante una red fija. «Siempre se reducen los servicios en los mismos lugares; se quitan las oficinas de los bancos de los pueblos y dicen que se hagan los trámites por internet, pero tampoco hay internet para hacerlo», insiste la presidenta de Fademur.

Los datos de Hispasat, el operador español de satélites, elevan hasta los 43.300 los hogares extremeños a los que no llega una conexión al menos 50 megas. Aunque el objetivo es que esto sea cosa del pasado antes de final de año, ya que Hispasat llevará a todas las zonas de España en esta situación una conexión de 100 megas. «Desplegará mediante tecnología satelital las infraestructuras necesarias para proveer de conectividad ultrarrápida a las zonas de toda España en las que no hay cobertura con tecnología fija a un mínimo de 50 Mbps», detallaron desde la Consejería de Transformación Digital tras conceder a Hispasat 76,3 millones de euros en ayudas para que desarrolle la iniciativa antes de que finalice 2025.

Agricultores y ganaderos

Los agricultores y ganaderos están entre los profesionales que más sufren las 'zonas blancas' de internet, aquellas en las que no hay forma de conectarse a la red. Su puesto de trabajo está en mitad del campo, donde en ocasiones no hay cobertura. Aplicar innovaciones que sirvan para mejorar la rentabilidad del sector agrario, como los sistemas de riego controlados a través de internet o la geolocalización de los rebaños, se convierte en una utopía en algunos casos. «Digitalizar las explotaciones es una tarea muy difícil», dice Luis Cortés, coordinador estatal de la organización agraria Unión de Uniones, que cree que pese a las buenas intenciones, «la brecha digital entre el mundo urbano y el rural es cada vez mayor».

Los empresarios del campo tienen dificultades relacionadas con la burocracia. «Nos exigen trámites telemáticos y no podemos cumplir porque no tenemos cobertura», afirma Cortés, que considera que la Administración debe garantizar el acceso a la conexión a internet en todo el territorio. «En la PAC nos piden fotografías georreferenciadas y hay puntos en los que eso no es posible; si hay veces que podemos tardar 45 minutos en descargar una foto», detalla el líder de esta organización agraria.

Los móviles

la cobertura móvil es otro motivo de crítica en el mundo rural. «En muchos pueblos solo presta servicio una compañía», afirma la presidenta de Fademur.

La brecha entre zonas urbanas y rurales se repite, por tanto, el la conexión a internet. La cobertura 5G llega a menos del 40% de los pueblos de menos de 2.000 habitantes. Es una situación que se nota principalmente en el norte de la región. Comarcas como Las Hurdes, Sierra de Gata, Las Ibores o la zona más cercana a Portugal de Tajo-Salor tienen numerosos términos municipales en los que no hay 5G.

Eso sí, la cobertura 4G llega a la práctica totalidad de la región.