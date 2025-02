«He conducido esta noche para intentar pasar y voy a tener que dormir aquí»

J. M. M. Jueves, 1 de febrero 2024, 11:36 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

No le ha pillado por sorpresa, pero no ha sido capaz de llegar a tiempo. Hernani, un camionero portugués, estuvo conduciendo durante la noche: «Ya ... sabía que iba a haber cortes de tráfico, pero he intentado avanzar», explicaba pasadas las diez de la mañana desde la cabina de su camión.

Pese a su intento, no ha conseguido atravesar la frontera antes de que los agricultores lusos interrumpiesen el tráfico en las vías que conectan España y Portugal como protesta por los cambios que plantea la nueva PAC (Política Agraria Común). Hernani era uno de los muchos conductores a los que la Guardia Civil ha desviado en la rotonda de Las Bóvedas, a la altura del centro comercial El Faro de Badajoz, cuando circulaba por la A-5 en dirección a Portugal. El objetivo era evitar un gran atasco en la autovía antes de llegar al punto en el que los agricultores habían cortado el tráfico. Noticias relacionadas Cerrados varios accesos de Extremadura a Portugal por el bloqueo de agricultores lusos Un millar de tractores bloquean Bruselas para reclamar apoyos mientras se reúnen los líderes de la UE Al desviarse, este conductor ha tratado de continuar su ruta por la carretera nacional que une Badajoz y Elvas. Sin embargo, también se ha encontrado este camino atascado por camiones y turismos que, igual que él, intentaban ir hacia Portugal. La Guardia Civil ha desviado a los vehículos por la carretera nacional, que también se ha cortado al tráfico Tras conversar con la Guardia Civil, Hernani se ha detenido en un lateral de la carretera. «Me quedan solo dos horas de disco», indicaba a un agente sobre su situación. Es decir, solo tenía la opción de seguir conduciendo otras dos horas antes de hacer una parada larga para descansar y dormir. «Al final, he conducido esta noche y voy a tener que dormir aquí», comentaba Hernani. Las noticias que corrían, ya cerca de las diez y media de la mañana, entre la fila de vehículos apuntaban a que el corte de la circulación duraría unas tres horas más. «Mejor parar aquí que dar vueltas para tampoco poder avanzar», se resignaba este camionero. Otros conductores sí trataban de localizar rutas alternativas. «¿Está abierto por Olivenza?», preguntaba un camionero a un guardia civil motorizado. «Puente Ayuda está abierto ahora mismo, pero no sé si cuando usted llegue lo estará; los cortes son en Portugal y todavía está en España. No le puedo decir más», respondía el agente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión