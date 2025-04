Las comunidades del PP pactan una EBAU en la que se estudiará el terrorismo de ETA

Las doce autonomías gobernadas por el PP han pactado las bases de su nueva Selectividad común. A falta de los últimos retoques, el documento ... establece los contenidos evaluables de las 15 asignaturas troncales y aboga por «profundizar en la homogeneización» de la prueba de acceso a la universidad en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El texto fija que los estudiantes deberán conocer las etapas cronológicas de Historia de España, desde la prehistoria a la época contemporánea, y en el siglo XX tendrán que «analizar el peligro de la discordia, las amenazas contra la libertad, el enfrentamiento violento entre los españoles y el terrorismo». Es decir, será materia de examen el terrorismo de ETA, los actos de los Grapo o los atentados del 11-M en Madrid.

La asignatura de Historia de España también pedirá «referir el papel que han representado las creencias religiosas y la Iglesia católica en la historia de España hasta el presente, así como de las minorías religiosas, sobre todo en la edad media y moderna».

Además, en la prueba que organizarán las comunidades del PP, cuyo contenido adelantó ABC, habrá que «valorar el largo proceso de la vertebración de la nación española» y su «huella» en América y «las identidades múltiples y los símbolos y normas comunes del Estado español». Y se añade un apartado de «ciudadanía ética digital» en el que se requerirá al alumno que conozca «la prevencion y defensa ante la desinformación y la manipulación», un asunto de plena actualidad ante el auge de las notificias falsas.

En Filosofía, la propuesta del PP incluye una mayor presencia de mujeres (Aspasia de Mileto, Hildegard von Bingen, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Hannah Arendt, María Zambrano y Simone de Beavoir) entre los 22 autores que se consideran básicos, aunque en las «concreciones» mantienen a los doce que con más frecuencia aparecen en los exámenes: Socrates, Platón, Aristóteles, santo Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Locke, Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche y Ortega y Gasset.

Las quince asignaturas en las que las comunidades del PP_armonizarán los contenidos son: Análisis musical, Artes Escénicas, Ciencias Generales, Historia de España, Historia de la Filosofía, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Matemáticas.

Pero no solo las autonomías del PP avanzan en la unificación de la EBAU, EvAU, Selectividad o PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), el nombre con que se conoce hasta ahora a este examen según las diferentes comunidades. Hace dos semanas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) presentó unos criterios básicos que todas las autonomías aceptaron.

Así, la prueba del curso 2024/2025 se celebrará en las mismas fechas en toda España, el 3, 4 y 5 de junio, salvo donde haya alguna festividad local. La duración de cada examen será de 90 minutos y no habrá dos modelos a elegir, solo uno. Los alumnos deberán estudiar todo el temario para sacar buena nota, y no bastará una parte, como hasta ahora. Además, podrá haber preguntas que requieran respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas, pero las respuestas abiertas o semiconstruidas (es decir, las que no son tipo test) deberán alcanzar como mínimo el 70%. Estas respuestas abiertas o semiconstruidas tendrán en un 20-25% del examen un diseño competencial (más de aplicar conocimientos que de memorizar). Y las faltas de ortografía restarán hasta el 20% de la calificación.