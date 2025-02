Ángel Arias tiene un blog de cine de nombre casi impronunciable como un personaje de la Guerra Fría, Lev Stepanovich, pero que fue real, contaba historias y vivía con los Tolstói. Su pasión por el séptimo arte le ha hecho un gran conocedor, y ... le gusta compartir sus opiniones entre los seguidores de sitios tan conocidos como Filmaffinity.

–¿Cuál es su afición favorita?

–Ver y coleccionar películas. De todas las épocas, se puede decir, desde la creación del invento hasta la actualidad. Calculo que fichadas y ordenadas por apellido de director y año tengo aproximadamente unas 4.800 películas en formato de dvd o bluray.

–¿Desde cuándo practica esta afición por el cine?

–Desde hace 35 años.

–¿Por qué?

–Porque, como dice José Luis Garci, te patrocina una vida de sustitución. La película que más veces he visto ha sido 'Centauros del desierto' (de John Ford, del año 1956), seguro que la he visto más de 20 veces. Pero hablar de una sola película favorita resulta muy complicado. Pueden ser 'El Padrino' (Francis Ford Coppola, 1972), 'El manantial' (King Vidor, 1949), 'Harakiri' (Kobayashi, 1962), 'Capitanes intrépidos' (Victor Fleming, 1937), 'En un lugar solitario' (Nicholas Ray, 1950), 'El silencio de un hombre'' (Jean-Pierro Melville, 1967), 'Vértigo' (Alfred Hitchcock, 1958), 'Horizontes perdidos' (Frank Capra, 1937), 'El ángel exterminador' (Luis Buñuel, 1962), 'La trilogía de caballería' de Ford… Es muy complicado elegir solo una.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–No.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Todos los días veo una película. Calculo que aproximadamente 350 al año, y eso desde hace 30 años.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–Tengo un blog, Levstepanovich (https://levstepanovich.blogspot.com/) en el que ficho las películas y realizo un pequeño comentario, que reproduzco en las diferentes bases de datos dedicadas al cine: Filmaffinity, Letterboxd y IMDb.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido con esta afición: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar?

–Interactúo en X (antiguo Twitter) y me enredo en charlas sobre cine. Me gustaría conocer Monument Valley, el escenario de tantas obras de arte de John Ford. Mi director favorito en cualquier caso es complicado decirlo. Hace años adoraba a Robert Siodmak, Otto Premiger, y, sobre todo, a Firtz Lang, los 'alemanes' llegados a la meca del cine. Naturalmente pasé por los americanos: el propio Ford, Wilder, Wyler, Welles, Hawks… Luego tuve la fase 'japonesa': Kurosawa, Ozu, Mizoguchi… Más tarde estaba obsesionado por Bergman… Ahora estoy con dos debilidades: King Vidor y Frank Borzage, directores muy olvidados que hay que reivindicar. A medida que adquiero todas las de un director y le agoto, suelo paso al siguiente.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–No. Tampoco lo pretendo…

–¿Le ha supuesto algún problema o inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa...?

–Sí, cada cierto tiempo hay que llamar a un carpintero para que monte una nueva estantería porque ya no hay sitio.

–¿Le ha dedicado dinero, puede calcular cuánto? ¿O ha tenido algunos ingresos gracias a su afición?

–No lo he calculado, pero suelo comprar unas doscientas cincuenta películas al año. No he ganado nada de dinero con mi afición.

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–Porque considero que el cine es maravilloso.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–Me gusta mucho leer y viajar.