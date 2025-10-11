HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Desfile de caballistas en Guadalupe, en una pasada celebración del Día de la Hispanidad. HOY

12 de octubre

Todo completo en Guadalupe para celebrar el día grande de la Hispanidad

La localidad vivirá este domingo la procesión de las banderas portadas por los Caballeros de Santa María de Guadalupe y la recepción a los caballistas de la peregrinación ecuestre

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:52

Comenta

El pueblo de Guadalupe está listo para revivir la tradición del 12 de octubre, con sus hoteles, hostales y casa rurales repletos. La celebración ... de la Fiesta de la Hispanidad congrega en el corazón de las Villuercas, en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad, a diez mil personas y unos mil caballistas que acuden tras peregrinar en una ruta ecuestre desde distintos puntos de la región, Andalucía o Castilla-La Mancha.

