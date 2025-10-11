Todo completo en Guadalupe para celebrar el día grande de la Hispanidad

El pueblo de Guadalupe está listo para revivir la tradición del 12 de octubre, con sus hoteles, hostales y casa rurales repletos. La celebración ... de la Fiesta de la Hispanidad congrega en el corazón de las Villuercas, en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad, a diez mil personas y unos mil caballistas que acuden tras peregrinar en una ruta ecuestre desde distintos puntos de la región, Andalucía o Castilla-La Mancha.

Este domingo se conmemora el 97 aniversario de la coronación de la patrona de Extremadura como Reina de la Hispanidad. Una cita que sirve a su vez para reivindicar el descubrimiento del Nuevo Mundo y el encuentro de culturas del que fue faro religioso y visita obligada de monarcas.

De organizar las actividades conmemorativas de la Hispanidad se encargan la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe, presidida en su último mandato por Agustín Margallo, y el Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe a caballo, con Jaime Ruiz Peña como su adelantado.

Misa y procesión

A las 11.45 horas de este domingo, está previsto que los caballeros salgan desde su sede en la localidad para llegar al Real Monasterio, donde a mediodía dará comienzo la eucaristía, presidida por monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres, con la intervención de la Coral Santa María de Guadalupe.

Durante la misa se procede a la investidura de los 27 nuevos Caballeros, que serán presentados ante la Virgen frente a su camarín, para dar comienzo a la procesión con 29 banderas por la plaza de Santa María de Guadalupe, amenizada por la OJE de Mérida.

Llegada de los caballistas

Por la tarde, sobre las 16.00 horas, tendrá lugar la entrada y recepción de peregrinos a caballo por parte del Honrado Concejo de Guadalupe, que serán recibidos por el prior del Monasterio, fray Vidal Rodríguez. Una de las figuras clave de este momento será Alfonso Borrego, descendiente del jefe apache Gerónimo. Llegado desde el otro lado del Atlántico, el divulgador del legado español en Estados Unidos será uno de los jinetes que participará en el acto de entrada en la villa portando la bandera del antiguo Imperio español, como forma de reivindicar la historia conjunta, como ya hizo con palabras en una conferencia en la Casa de Cultura. Borrego llegará a caballo y podrá contemplar la fachada de estilo gótico mudéjar desde la fuente en la que se bautizaron dos indios traídos por Colón desde el continente americano.

Ampliar Plaza abarrotada al paso de los Caballeros de Guadalupe. HOY

«Los lazos de hermanamiento que nos unen con América son cada vez más fuertes» José Miguel Martín Ramiro Alcalde de Guadalupe

Todo completo

Este es el tercer 12 de octubre de José Miguel Martín Ramiro como alcalde de Guadalupe. Una cita que en esta ocasión no podrá vivir en persona, al ser invitado a la recepción con los Reyes en el Palacio Real de Madrid.

Considera el regidor que la agenda de eventos organizada este 2025 está a la altura «de lo que significa la Hispanidad». Un programa que se extiende a todo el año con una serie de charlas a las que asisten «altas representaciones de países como Perú, México, Costa Rica o Ecuador». Destaca el alcalde los «lazos de hermanamiento que nos unen» con América y que a su juicio son cada vez son más fuertes y deben seguir fortaleciéndose, «lejos de la confrontación».

Desde el punto de vista económico, la cita es todo un revulsivo para la localidad, cuyo motor de riqueza es la hostelería y la restauración. Hace semanas que los alojamientos colgaron el cartel de completo para este fin de semana. Con plena ocupación de las 700 camas con las que cuenta un municipio de 1.800 habitantes.

Pernoctan en otros municipios

También se benefician de la peregrinación ecuestre otros pueblos extremeños. «La mayoría de los jinetes realiza cuatro o cinco días de ruta por lo que hacen altos en el camino con pernoctaciones en Trujillo, Logrosán, Navalvillar de Pela, Bonohal de Ibor, Carrascalejo o Villar del Pedroso». Y si en Guadalupe ya no hay sitio para comer el día grande, esas personas reservan mesa en otros pueblos como Cañamero o Berzocana, sostiene Martín Ramiro.

Dispositivo de seguridad

Para la ocasión, y como cada año, se ha diseñado un dispositivo de seguridad, en el que participan Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, con más de un centenar de efectivos movilizados para garantizar que los actos discurran sin problemas.

¿Dónde se puede aparcar?

Facilitar aparcamiento al elevado número de visitantes que acude el Día de la Hispanidad es uno de los principales retos que enfrenta el Consistorio durante los preparativos, un problema que se recrudece por la «creciente llegada de autocaravanas», indica el alcalde. Para acoger a todos los vehículos se facilita estacionamiento «en el antiguo campo de fútbol, una explanada enorme donde se ubicará el parque de bomberos del Sepei de la Diputación». Ahí también se da cobijo a los vehículos de los jinetes y los remolques de los caballos. En la zona sur de la población se deja espacio junto a la antigua gasolinera. «Ahora el desafío es encontrar hueco en la parte norte, para quienes se desplazan desde Navalmoral de la Mata», añade el regidor.