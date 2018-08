EL VERANO DE JOSÉ PIZARRO «Mi comida favorita es la caldereta de cabrito de mi madre, no hay nada que lo supere» José Pizarro posa con una foto de sus padres de Talaván, su principal ejemplo. COCINERO José Pizarro iba para protésico dental pero un curso de cocina cambió su vida para siempre. Su mayor mérito, conquistar Londres con la cocina española CELIA HERRERA Viernes, 17 agosto 2018, 21:11

–¿Qué tiene previsto hacer este verano?

–Va a ser un verano de relax, trabajo y de disfrutar con la familia. Estoy escribiendo un libro sobre Andalucía, y luego otro de Extremadura. Me voy a Francia a un cumpleaños, y luego a Lanzarote. También estaré por la sierra de Aracena, y en festivales de cocina.

–¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

–Tengo que planificar las vacaciones porque tengo mucho trabajo, y tengo que hacerlo todo organizado. Luego, cuando estoy de vacaciones, ya voy un poco a lo que surja.

–¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

–Para nada, ja ja. Si, es muy importante. Me gusta hablar con el local, entrar donde veo que hay mucha gente de la zona, y bueno, en los sitios icónicos de gastronomía, por supuesto planifico las reservas. La gastronomía es muy importante. Respecto a los platos favoritos, me gusta mucho la comida asiática, pero irme a comer con mi madre es la cosa más especial.

–¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

–Me gusta mucho relajarme, leer, visitar los museos locales, charlar con la gente, y ver todas las iglesias o catedrales, que me gustan mucho.

–¿Con qué compañía suele ir de vacaciones? ¿O prefiere viajar solo?

–A mí me gusta irme de viaje con mi pareja, aunque he viajado mucho solo y no me importa.

–¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

–De todo, me gustan los viajes culturales, y de todo un poquito

–¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

–Me encantan las fiestas de los pueblos. Echo de menos la fiesta de mi pueblo, Talaván, la verbena, las fiestas con la peña, el ponche, ver a toda la gente...

–¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

–Yo voy durante todo el año. Tengo la suerte de vivir en una ciudad como Londres, donde siempre hay eventos. Si pudiera, no saldría de Londres en todo el verano, porque es cuando hay mejor tiempo. Tengo muchas ganas de ver el Festival de Teatro de Mérida, que mira que me han invitado veces, y tengo esa espinita.

–¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

–No veo la televisión. Me gusta ver algún documental de los que me recomiendan.

–¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, la redes sociales...?

–Sí desconecto, aunque suelo ver el correo una vez al día en vacaciones, y mi equipo sabe que, si me necesitan, estoy ahí. El trabajo es también mi ocio.

–¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

–Duermo la siesta, cuando puedo, unos 20 minutos incluso cuando estoy en la oficina. No necesito despertador, porque no duermo más. Y el día que echo una siesta más larga, me pongo de mal humor.

–¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

–Cuando era pequeño, me iba con mis tíos a Cádiz. Esos recuerdos son entrañables. También las vacaciones en el pueblo, cuando volvían los amigos que estaban fuera estudiando, y tenías la alegría del reencuentro.

–¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

–Todo el norte de Extremadura me encanta. En verano, es el sitio ideal para estar, y también en Talaván. La verdad es que en Extremadura tenemos mucha suerte.

–¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

–A mí me gusta llevar cosas en la maleta. Luego no me pongo nada, pero me gusta cogerlo 'por si acaso'.

–¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

–Una de las cosas de las que me siento más satisfecho es haber aportado mi granito de arena con la cocina española, el haber mostrado su poderío en este país, Reino Unido. Para ello he tenido que trabajar muy fuerte.

Venirme a Londres y pasar de protésico dental a cocinero han sido los momentos que han cambiado mi vida

–¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

–Al principio, lo más difícil fue el tema del idioma. De hecho, todavía conservo mi acentazo, porque además no soy partidario de perder las raíces.

–¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

–La constancia, y que sean personas reales.

–¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

–Venirme a Londres. Y el cambio más grande que he hecho en mi vida ha sido el de pasar de protésico dental a cocinero. Yo estudié protésico dental, pero hice por casualidad un curso de cocina, y ya llevo 23 años en esto. Nunca llegué a ejercer de protésico dental, aunque lo que aprendí de modelaje me ha venido muy bien en la cocina.

–¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

–Yo me he encontrado bastante compañerismo. También soy una persona muy abierta, y me gusta ayudar a la gente. En general, he tenido buenos compañeros, y me llevo muy bien con todos.

–Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

–Hubiera estudiado un poco más inglés.

–¿Tiene algún proyecto entre manos?

–Bastantes. Estoy terminando el libro sobre Andalucía, y el de Cataluña sale en otoño, que además saldrá publicado en castellano y en catalán.