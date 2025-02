–¿Cuál es su afición favorita?

–Tengo muchas, pero el coleccionismo de sellos y papel antiguo porque siempre me ha acompañado y porque, por ... así decirlo, me sirve de terapia de relajación, se encuentra dentro de las más queridas.

–¿Desde cuándo la practica?

–Como decía, el gusanillo del coleccionismo lo he tenido siempre. En la infancia, con los cromos que cambiábamos los domingos en la Plaza o en el colegio, luego con los sellos, las tarjetas postales y todo lo que tenga que ver con Cáceres y los testimonios de su pasado.

–¿Por qué?

–Es un camino apasionante porque empiezas coleccionando un poco de todo y luego centras tus ideas y te especializas en una u otra materia, lo que facilita la propia búsqueda de piezas, la organización de la colección y los objetivos que pretendes conseguir con todo ello.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Sin duda, mi padre fue el artífice de que empezara a interesarme por estas cosas. Él era funcionario de Correos y, como pueden imaginar, los sellos formaban parte de su vida diaria, aunque paradójicamente nunca le habían llamado mucho la atención hasta que se dio cuenta del enorme potencial didáctico y cultural que albergaban.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–No es cuestión de tiempo, el coleccionismo no tiene un horario concreto. Se es coleccionista siempre. Es cierto que cuando se dispone de un número mayor de horas de ocio, lo que para mí es más bien complicado, vuelves a tus álbumes y a tus cartapacios y los revisas o bien aprovechas para organizar el material de cara a alguna exposición o muestra.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–Sí, aquí en Cáceres funciona desde hace casi cincuenta años la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña, aunque ha vivido tiempos mejores. Nuestra asociación forma parte de la Federación Filatélica Extremeña (Fefiex) y a su vez ésta de la Federación Nacional (Fesofi). Tenemos muy buena sintonía con los coleccionistas de otras asociaciones de la comunidad autónoma, y tratamos de juntarnos cuando podemos.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: ¿le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–De todo un poco, sin duda. Como antes decía, el coleccionismo contribuye a conocer gente, personas que comparten tus mismas aficiones y te permite aprender de ellas y de sus trabajos.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–Como tal, no. No he acudido a exposiciones competitivas o similares, pero sí considero equiparable el reconocimiento de las personas que acuden a ver una exposición con elementos de mi colección y puedes apreciar su interés y la admiración que despiertan.

–Le ha supuesto algun problema o inconveniente alguna vez: ¿quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa…?

–Cualquier colección ocupa espacio, ya la tengas organizada en álbumes, carpetas, o simplemente apilada en los estantes. Además, su tendencia es a seguir creciendo, con lo que no tardarás mucho en tener que prescindir de otros objetos para dejarle hueco. En principio, mi familia ha sido siempre muy comprensiva.

–Le ha dedicado dinero, ¿calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–Ganar dinero, desde luego que no. En ningún momento lo he pretendido. No colecciono por interés crematístico ni tampoco el valor de las piezas es representativo económicamente, pues en su mayoría ese valor es afectivo

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

– El coleccionismo es una forma de hacer cultura, de socializar, de descubrir pequeños tesoros que luego disfrutar y compartir.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–Sí, todas muy culturales.leer, escribir, escuchar música… aficiones de escritorio. Y eso que dedicar tiempo al deporte no me vendría nada mal.