Expertos en inteligencia artificial: «En el mundo 'normal' se puede legislar, pero Internet es la selva»

Los problemas que puede desencadenar la Inteligencia Artificial (IA) no han hecho más que comenzar. Falsear imágenes e incluso vídeos de carácter sexual es ... algo que ya han sufrido actrices de cine, cantantes y hasta políticas españolas. Sin embargo, la legislación aún no es precisa con esta novedad tecnológica y, de momento, lo ocurrido en Almendralejo se ha enmarcado en un presunto caso de violación de la intimidad.

Miguel Ángel Jaramillo es catedrático de Ingeniería Electrónica en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx. Él trabaja en la reducción de demandas y consumo eléctrico mediante técnicas inteligentes con redes neuronales. Esto último es lo que ha venido a revolucionar la IA.

«Es muy difícil regular esto porque es un campo de investigación en plena ebullición» Miguel Ángel Jaramillo Catedrático de Ingeniería Electrónica de la UEx

«Hay herramientas que te permiten entrenar para reconocer determinadas partes de una imagen, por ejemplo un animal. Después también hay programas de reconocimiento facial». A partir de ahí, se abre un mundo por explorar.

«Es muy difícil regular esto primero porque es un campo de investigación en plena ebullición. Además, para legislar, primero hay que tener en cuenta la costumbre, a partir de ahí las normativas consultando a juristas y a técnicos sobre qué se puede y no se puede hacer. (...) El problema es que en el mundo 'normal' se puede legislar, pero Internet es la selva. Te lo pueden hacer (un vídeo falso o foto trucada) en China o en la red profunda 'deep web' y a ver qué haces, porque todo empieza cogiendo una foto de redes sociales y ahí hay una trazabilidad, salvo que lo hagas desde un servidor en otro país, pone como ejemplo Jaramillo. La reflexión de este catedrático es que «Internet es a menudo un reflejo de la sociedad. Ya lo conocemos todos, si buscas hay cosas muy útiles e interesantes, pero también basura en cantidades industriales», apunta antes de matizar la Inteligencia Artificial ya es tan amplia que tanto para aprovecharla como para regularla hay que especializarse.

Francisco Chávez es profesor de Informática en el Centro Universitario de Mérida. Su asignatura es 'Sistemas inteligentes', que abarca desde los inicios de la Inteligencia artificial a las últimas tendencias, como las redes neuronales que permiten los montajes de vídeos e imágenes.

Una aplicación muy útil y no perniciosa, dice, es el reconocimiento de imágenes para maduración de ciertas cosechas, concretamente la del higo, por citar un ejemplo en el que trabaja. Sin embargo, sabe que hay otros muchos usos incorrectos. «La evolución de la Inteligencia Artifical es imparable. Tenemos que tener ética en su uso y no solo eso sino además inculcar a las personas que van a acabar usándola cómo se debe usar», expone Chávez.

Decir algo que no has dicho

Además de montajes de carácter sexual como el ocurrido en Almendralejo, para este especialista algo que puede proliferar y hacer mucho daño es manipular imágenes y vídeos haciendo creer que alguien está diciendo algo que en realidad no ha dicho pues la voz también puede ser replicada y solo hay que aportarle un texto para que suene real.

«Un uso problemático es que alguien haga que digas lo que no has dicho» Francisco Chávez Profesor de 'Sistemas inteligentes' en el C. U. de Mérida

«Uno de los usos más problemáticos que vemos es que alguien haga que digas lo que no has dicho. Es en el ámbito del vídeo. Se llama procesamiento de lenguaje natural. Lo ves y parece que realmente lo estás diciendo tú. Es un uso fraudulento, claro, pero es que ya las famosas 'fakenews' han sido creadas por robots porque los códigos están y no hace falta saber mucho de informática para echar a nadar ese código (...) En la caras la IA crea la gesticulación necesaria y se nota un poco, pero solo estamos empezando». De todos modos, tranquiliza Chávez, las investigaciones van por otra vía y pone el ejemplo de tener que dar una charla y que la IA tenga la capacidad de traducir a otros idiomas.

En su opinión, concluye, «tenemos que empezar a convivir con ella. Yo la veo como un beneficio, como una sociedad que evoluciona, pero debe adaptarse de manera ética y con un marco legal concreto, una ley sin palabras huecas».