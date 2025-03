Lea las cinco noticias principales de este martes, 18 de octubre de 2022

redacción Martes, 18 de octubre 2022, 21:00 Comenta Compartir

Muere en Badajoz la gimnasta Itziar Martínez a los 34 años

Luto en la gimnasia española. La leonesa Itziar Martínez Fernández murió el pasado sábado en Badajoz a los 34 años a causa de un cáncer que venía padeciendo desde hace cuatro años. «La gimnasia pierde a una gran deportista, una gran persona, sencilla y amiga de sus amigos, hoy desde aquí te enviamos un abrazo de despedida. Siempre estarás en nuestros corazones Itziar», comunicó la Federación de Gimnasia de Castilla y León. La deportista representó a la Selección de Castilla y León en numerosas ocasiones y cosechó diferentes éxitos, tanto a nivel regional como nacional. La gimnasta se formó desde pequeña en el club Ritmo. Nuria Castaño, que fue su entrenadora, cuenta que practicó gimnasia rítmica desde los seis años hasta la veintena. Formó parte del equipo que logró el ascenso a primera categoría y después, defendió el título durante cinco años más.

450 empleados de Hacienda en Extremadura podrán teletrabajar dos días a la semana para ahorrar energía

Si durante cerca de dos años el teletrabajo ha servido como medida para evitar los contagios de covid, las dependencias públicas articulan ahora métodos de trabajo en casa para ahorrar energía en los edificios. Es el caso de la Agencia Tributaria en Extremadura, en donde hoy arranca un plan que pretende que la mayor parte de sus entre 400-450 empleados desarrollen sus funciones desde casa dos días a la semana: los martes y los jueves. La idea, tal y como explica el portavoz de la Agencia Tributaria en la región, Juan Francisco Muñoz, es poder mantener áreas completas cerradas, espacios en los que no haya que encender luces ni poner calefacción o refrigeración. Se trata de una medida que se enmarca en el Plan de Eficiencia Energética para la Administración Pública a nivel nacional, algo que afecta a diferentes sedes ministeriales y edificios públicos en general.

La Junta crea un bono de transporte gratuito para viajes en autobús

Todos los extremeños podrán acogerse el próximo año a un bono de transporte de viajes por carretera que financiará el 100% del precio en los trayectos en autobús. Esta medida, recogida en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2023, pretende compensar el aumento de los precios y fomentar la movilidad sostenible. La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, ha registrado esta mañana en la Asamblea de Extremadura el proyecto de cuentas para el próximo año. Como adelantó este lunes, asciende a 7.776 millones de euros, un 11% más respecto al presente ejercicio.

Ampliar La alcaldesa de Carcaboso, Maria Fe Plata, se sienta tras declarar; a a izquierda, el alcalde de Tornavacas José Antonio Recio.

«No sé nada de las zanjas donde echaron las cerezas», dicen los cinco alcaldes del Jerte acusados de prevaricación

«No son competencia de un alcalde los vertidos de ese tipo», «no hice ningún bando sobre el vertido de las cerezas», «no pusimos carteles»... Estas frases las dijeron este martes, los cinco alcaldes y exalcaldes de localidades del Jerte acusados de prevaricar con el vertido de cerezas no aptas para el consumo, que eran de destríos, de fruta desechada para la venta.Los que este martes se sentaron en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres, fueron los que en el año 2018 eran alcaldes de las localidades de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas. Ellos mantienen que son inocentes, que solo son responsables de la basura municipal, la de los vecinos; pero no de las miles de toneladas de cerezas que se echaron en zanjas que recalcaron que sus ayuntamientos no abrieron. Insistieron que en sus municipios es normal que los productores de cerezas hagan zanjas en cualquier sitio para enterrar las cerezas que no sirven o incluso tirarlas al río. Sus abogados, por tanto, piden su absolución; pero la Fiscalía solicita para cada uno 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Herido grave un hombre de 61 años tras caerse de un tejado en Escurial

Un hombre de 61 años ha resultado herido grave este martes al caerse de un tejado en Escurial. El siniestro ha tenido lugar en torno a las 19.10 horas en la calle Cinta del municipio cacereño, cuanto el varón ha sufrido una caída desde cuatro metros de altura. Tras recibir la llamada de alerta, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha movilizado hasta el lugar un helicóptero medicalizado del SES con base en el hospital de Don Benito-Villanueva, una ambulancia convencional y a sanitarios del Punto de Atención Continuada de la vecina localidad de Miajadas. Tras asistir al hombre accidentado en el lugar de los hechos, los recursos sanitarios movilizados lo han trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, donde llegó en estado grave, informa el 112.