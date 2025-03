Cinco extremeños aprueban la oposición a notario: «Estudiaba diez horas al día»

Enrique Moreno, 16 años estudiando: «Es muy duro, por eso es muy importante el apoyo de la familia»

Enrique Moreno es de Montijo, acaba de cumplir 44 años y se acaba de convertir en notario. No es de los más mayores de los 92 que han aprobado en toda España, donde hay algunas personas que superan los 50. En su caso, estudió Derecho en la Universidad de Navarra y al finalizar un gabinete de orientación laboral le explicó en qué consistía opositar a notario. Cuando tomó la decisión fue a por todas y aún así ha tardado 16 años en entrar en el cuerpo de notarios. En 2018 se casó y hace dos años y ocho meses tuvo un hijo, eventos especiales que reconoce que no ha podido saborear como cualquier otra persona.

«Uno no puede engañarse a sí mismo. La media para aprobar son siete u ocho años y yo tardé 16 años en los que he estado estudiando a diario entre ocho y diez horas. La vida se te va y hay un momento en que te dices tengo 33 años y estoy metido en un cuarto. Los amigos, en cambio evolucionan, personal y profesionalmente y te van adelantando por la izquierda y por la derecha. Es muy duro porque puedes aprobar o no, por eso es muy importante tener un círculo familiar que te apoye. Yo me casé en 2018 y si no es por mi mujer hubiera sido imposible», cuenta este extremeño que descansaba únicamente un día a la semana. «Ese día daba paseos, hacía deporte o me iba al campo con mi padre».

Ante la pregunta de si ha merecido la pena Enrique se queda callado unos segundos. «Si pudiera volver atrás no sé qué haría. Es que te quedas solo. No puedes ir a un bautizo, a una paella que te invitan... y la gente no te espera. Supongo que merece la pena porque mi vida empezará a cambiar ahora en cuanto me den mi plaza. Ya estoy haciendo prácticas en Montijo y este me parece un trabajo muy bonito», declara.