Una amiga de María Guardiola ironiza asegurando que cerveza sin alcohol es un oxímoron. La presidenta de la Junta confesó el martes pasado que acababa ... de explicar esta figura retórica a sus hijos. El oxímoron se produce cuando en un discurso o texto complementamos una palabra con otra que tiene un significado opuesto. María puso ejemplos como el de la cerveza, que provocó la hilaridad del público, antes de llegar a donde pretendía: es oxímoron que Pedro Sánchez hable de levantar un muro de democracia, convivencia y tolerancia porque los muros separan, no ayudan a convivir.

María Guardiola recurrió al oxímoron y a otros recursos literarios durante el Encuentro por la Constitución organizado por HOY en Mérida. Fue su mejor discurso hasta ahora. Una pieza oratoria bien construida y mejor desarrollada, con las pausas dramáticas en su sitio, los énfasis cuando correspondía, una introducción que nos atrapó a todos, un desarrollo con enjundia y mensaje y un final que dejó buen sabor de boca.

«Es muy lista y aprende rápido y bien», comenté con Ramón Serrano Álvarez-Giraldo, que fue jefe de los servicios jurídicos de la Junta durante el mandato de Monago, además de compañero de aula en la Universidad Laboral de Zamora: él era el delegado de clase y yo, su subdelegado. Fue un acto que nos gustó, de mucho nivel y con otro descubrimiento interesante: la altura jurídica y el discurso elegante, convincente y pedagógico de Carmen Romero, magistrada y jueza decana de Mérida, que nos asombró e hizo que nos preguntáramos dónde se escondía esta señora de quien la mayor parte de nosotros no había oído hablar.

Estaban también el joven profesor de Derecho Constitucional (lo de joven parece una bendición que lo persigue) Gabriel Moreno, el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el abogado y economista Javier Bardají, que no nos sorprendieron porque llevamos años leyéndolos y escuchándolos y sabemos de su categoría y capacidad para encandilar a un auditorio. Y lo que voy a escribir ahora será interpretado sí o sí como adulación, pero la verdad es la que es: Mar Domínguez, directora de HOY, presentadora y moderadora del debate, supo desaparecer cuando tocaba, estimular si se terciaba y darle al acto un toque de familiaridad rigurosa que lo hizo ameno. Resumiendo: nos lo pasamos bien y aplaudimos la ocurrencia de Rodríguez Ibarra de proponer una multa a Renfe cada vez que un tren se averiara y su hartazgo de que Extremadura, por culpa de los chistes ferroviarios, se haya convertido en paradigma de aislamiento cuando no es exactamente así.

Es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez, la amnistía y las cesiones a Cataluña no fueron defendidas por ninguno de los oradores, sino todo lo contrario, pero la mesa era plural, muy plural y extrañó que no hubiera en el auditorio ningún representante del PSOE. Los socialistas extremeños no pueden desaparecer del mapa por mucho que estén inmersos en un apasionante proceso de primarias. Ceder terreno y presencia es un error incomprensible.

Volviendo a María Guardiola, su impecable discurso marcó el final de una etapa o, al menos, debería ser así. Se acaba el periodo de aterrizaje en la presidencia de la Junta y el de explicar el pasado y sus secuelas. También ha quedado clara la voluntad de exigir al gobierno central una mayor atención a Extremadura. Ahora llega el tiempo propositivo, el de la cerveza, cerveza, es decir, hablar del futuro y presentar planes y objetivos. Pero seguro que todo eso llegará el lunes, 18 de diciembre, en el acto organizado por Foro HOY en Badajoz.