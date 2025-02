Cerca de dos horas de retraso en el vuelo Badajoz-Barcelona de este lunes

Los usuarios que viajaban este lunes al aeropuerto El Prat-Josep Tarradellas de Barcelona desde Badajoz, han sufrido un retraso de cerca de dos horas. El vuelo, operado por Air Nostrum, la filial de vuelos regionales de Iberia, tenía que salir a las 16.00 ... horas de la capital pacense y ha despegado a las 17.44 horas, según ha reflejado la empresa pública Aena en su página web.

A su vez, el avión que tendría que haber salido de Barcelona con destino Badajoz a las 13.50 de la tarde, lo ha hecho más de dos horas después, aterrizando en el aeropuerto extremeño a las 17.40, según han relatado a este diario usuarios afectados. Al aparecer, se trataría del mismo aparato que cubre el trayecto Badajoz-Barcelona, de ahí que los viajeros no hayan podido salir de la capital pacense hasta que no ha llegado el avión procedente de Barcelona. Este extremo no ha sido confirmado por este diario con la compañía aérea ante la imposibilidad de contactar con ella.

Desde octubre del año pasado el aeropuerto de Badajoz ofrece los 30 vuelos semanales con Madrid y Barcelona que tenía operativos antes de la pandemia, 11 de ellos con la capital española y cuatro con la catalana, los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Vuelos en Navidad

Cabe recordar que para la próxima Navidad Air Nostrum ha incorporado un vuelo extra entre Badajoz y Mallorca. En concreto, será el 26 de diciembre, saldrá de Mallorca a las 15.10 horas y regresará desde el aeropuerto extremeño a las 17.50 horas.

Además, habrá vuelos de ida y vuelta entre Badajoz y Mallorca los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 7 y 8 enero.

La compañía también conectará Vigo y Mallorca esta Navidad, con ocho vuelos que se operarán los días 29 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero. El 29 de diciembre, el vuelo saldrá del aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma (Mallorca), a las 11.55 horas y regresará del aeródromo de Peinador (Vigo) a las 14.25 horas.

En enero, el primer día de operativa será el día 2, con un vuelo que partirá de la isla a las 15.10 horas y retornará a las 17.40 horas. El día 5 el avión partirá desde Mallorca a las 07.10 horas y volverá a las 09.40. Por último, el domingo 7 el vuelo despegará de Son Sant Joan a las 17.30 horas y regresará desde el aeropuerto gallego a las 20.00 horas.