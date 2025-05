«Los centenarios siempre dicen que es por la buena comida y el vino»

Tiene 24 años, trabaja en un supermercado de Montijo y su gran afición son las personas centenarias, sobre las que busca información y las recita ... de memoria actualizando la clasificación cada vez que hay un fallecimiento. Daniel Germán Delgado se convirtió en rastreador de bisabuelos y tatarabuelos desde que en 2014 murió su bisabuela Isidora y pensó que ella era la más mayor del pueblo, pero no era así.

–Han pasado ocho años desde que inició su afición a rastrear centenarios, ¿qué ha aprendido en este tiempo?

–Que estamos avanzando a pasos agigantados porque cada vez tenemos más personas de más cien años, lo que significa que tenemos más personas mayores en Extremadura.

–¿Ser centenario ya no es excepcional?

–Ahora hay otra figura, y es que a partir de los 110 años y un día se habla de súpercentenarios. Personalmente no he conocido a ninguno, pero sé de cuatro que hasta hace poco hemos tenido en Extremadura: Inocencia, Josefa, Francisco 'Marchena' y Silveria, que vive aún.

–¿Qué ambiente suele rodear a los centenarios?

–Hay de todo. La mayoría de extremeños conservan muy buena salud. Algunos como el 'Tío Castor' (Lucio Fernández), que con 104 años caza, pesca y sigue a tope sin parar, o Joaquina Caballero, de Casar de Palomero, que también está muy bien, pero otros están en camas en residencias y tienen demencia senil. Hay de todo.

–¿Visita usted a algunos de ellos para documentar sus investigaciones?

–Algunas veces sí, sobre todo si no viven muy lejos. He conocido al Tío Castor cuando tenía 102, a los de mi pueblo por supuesto, Antonio con 104 y Francisco con 102; también a Ana Cortés, que fue la mujer más anciana de la historia de Montijo, que por un par de días no cumplió los 109 años y a algunos más.

–¿Le han comentado algo alguna vez que le haya marcado?

– Siempre repiten lo mismo, que para cumplir años lo fundamental es una buena comida y un vasito de vino, además de no fumar y ser buena persona.

– ¿Las listas que existen de personas más longevas cómo funcionan y qué fiabilidad tienen?

–Funcionan a partir de personas como nosotros. Además, en cada país hay un corresponsal que hace de delegado. Yo no lo soy aún porque el de España, en el caso de LongeviQuest, es Eduardo García y está en Pamplona. La tarea se basa en investigar y conseguir documentos que acrediten que superan los 110 años. Te piden que les hagas fotos, entrevistas y consigas los papeles que puedan validar esa edad. Ellos te pagan los gastos de esta misión, no hay un sueldo.

–Está usted validando la situación de Silveria, ¿no?

–Efectivamente, hoy (este martes pasado) he enviado los papeles que confirman que su edad de 112 años es real. Aporto documentación que me envió su hija porque me faltaban los documentos más importantes, que son la copia de su acta de nacimiento, de su matrimonio y la del nacimiento de su hija mayor, que tiene 89 años, que creemos es la hija más anciana de España.

–¿Hay algún país donde predominen los centenarios?

–Sí, Japón y Francia, España sería el tercer país en estas clasificaciones.

–Usa usted su página de Facebook 'Centenarios Extremeños' para hablar de este tema que le apasiona, ¿le contactan muchos familiares para que los incluya en sus listas?

–La verdad es que sí. Cada vez me mandan más mensajes por privado porque cuando haces un 'top diez' de Extremadura es fácil que aparezca alguien y por eso te escriben, igual que cuando superan los cien años. Ahora me van a empezar a llegar muchos mensajes porque 1923 viene muy fuerte y vamos a tener muchos centenarios