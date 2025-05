El catedrático de la UEx Guillermo Gervasini recibe el II Juan Florencio Macías Núñez

R. H. Lunes, 27 de enero 2025, 12:49 Comenta Compartir

Guillermo Gervasini Rodríguez, catedrático de Farmacología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura, ha ganado el 'II Premio Juan Florencio Macías Núñez' al mejor trabajo de investigación sobre enfermedad renal crónica otorgado por la Cátedra Extraordinaria FIIPERVA de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Salamanca.

El artículo premiado es Prognostic Significance of Amino Acid and Biogenic Amines Profiling in Chronic Kidney Disease, publicado en el volumen 11 de la revista Biomedicines. Esta investigación, coordinada por Guillermo Gervasini, y realizada junto con personal del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Badajoz dirigido por el médico Nicolás Roberto Robles, busca mejorar el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad renal crónica (ERC), identificando biomarcadores basados en perfiles de aminoácidos y otras aminas. Esta enfermedad es una de las principales preocupaciones de salud pública, fuente de numerosos problemas cardiovasculares y figura entre las principales causas de muerte en el mundo.

Frente a las limitaciones de los métodos tradicionales de diagnóstico de la enfermedad renal, como la tasa de filtración glomerular estimada, los investigadores han utilizado técnicas y análisis avanzados de metabolómica en 820 muestras de sangre de personas sanas y pacientes en distintas etapas de la enfermedad renal crónica. Su objetivo es detectar marcadores que permitan identificar de manera temprana el riesgo de enfermedad renal, así como predecir la velocidad de progresión a enfermedad renal terminal, donde el paciente queda abocado a diálisis o trasplante.

La innovación clave de este trabajo radica en que demuestra cómo la combinación de los factores de riesgo clásicos con algunos de los biomarcadores metabólicos identificados mejora significativamente la precisión de las herramientas diagnósticas y pronósticas. Este enfoque propone una forma más eficaz de estratificar pacientes renales y guiar intervenciones preventivas, destacando el potencial de la metabolómica para abordar la ERC.

Premio Juan Florencio Macías Núñez

La Cátedra Extraordinaria Fiiperva de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Salamanca, con el objetivo de impulsar la investigación e innovación científica, convoca el 'Premio Juan Florencio Macías Núñez' sobre nefrología y/o riesgo cardiovascular. El premio a Guillermo o Gervasini será entregado el 28 de enero, en la celebración de la festividad de Santo Tomas de Aquino por el rector de la Universidad de Salamanca en el Paraninfo de la Universidad.