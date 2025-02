Carreterín, un bonito rodeo de 33 kilómetros del que la gente ya está harta

Los vecinos de Villar del Rey lo llaman 'el carreterín' y es preciosa. La BA-5023 tiene dehesa a ambos lados y sobre ella se ... ven vacas, borregos, caballos y algún burro. Si no fuera porque muchos trabajadores de la Roca de la Sierra y Puebla de Obando se han visto obligados a cogerla a diario desde hace un mes en que un socavón cortó la N-523 no hablarían de esta carretera secundaria con tanto hartazgo y desdén.

Francisco Javier Oreja es de Badajoz, vive en Alvarado y es el cartero de Correos que se encarga de La Roca y Puebla de Obando. Debido al rodeo que tiene que dar su jornada se prolonga hora y media, lo que repercute en horas extras que ha de hacer para que no se le acumule su tarea.

«Correos es mi empresa y me paga el gasto extra en gasoil, pero uso mi coche y el desgaste de mi vehículo no. Esta mañana se ha tenido que parar un camión en una de las curvas porque no cabía al cruzarse con otro coche. Es una carretera muy estrecha y los arcenes están comidos por el desgaste y la erosión, igual que el asfalto. Si viene un camión tienes que orillarte y esperar a que el vehículo más grande pase. Es bastante peligrosa, por no hablar de los negocios o del peligro en días de niebla o con lluvia. Todavía no he visto ningún accidente, pero sí algunos percances por un pinchazo de rueda», decía este jueves.

«Me cuesta mucho dinero por el gasoil y por el desgaste del coche» José Antonio Macedo Trabajador de la gasolinera Repsol de Puebla de Obando

«Si viene de frente un camión tienes que parar y esperar que pase» Fco. Javier Oreja Cartero de Correos

El rodeo para llegar a Puebla de Obando desde La Roca de la sierra empieza por una carretera autonómica, la Ex-214, que son ocho kilómetros en buen estado antes de acceder a la BA-5023, de la Diputación. Son más de 20 kilómetros hasta volver a conectar con la N-523 al otro lado del socavón. Esta vía está llena de curvas y se nota ha sido parcheada recientemente debido al aumento del tráfico de vehículos ligeros y pesados cuyas rodadas se ven sobre el barro fuera de la calzada en algunos tramos. El punto más crítico es el pequeño puente sobre el arroyo Guerrero, tan estrecho que ni dos turismos pueden cruzarse.

Otra persona que la conoce bien es José Antonio Macedo. Él y su padre trabajan en la gasolinera Repsol de Puebla de Obando y viven en La Roca de la Sierra. «Antes hacía al día 18 kilómetros, nueve en cada sentido –decía ayer este joven de 27 años– y desde hace un mes son casi setenta. Me cuesta mucho dinero por el gasto del gasoil y también por el desgaste del coche. No le vemos el final a esto, y luego encima en el negocio para mucha menos gente porque por esta carretera ahora pasa mucho menos de la mitad de gente que antes. Ahora nos estamos manteniendo de los vecinos del pueblo cuando antes paraban comerciales, camioneros y todo tipo de conductores».

A pocos metros, en una mesa de El Valle, uno de los dos restaurantes más próximos a la carretera que hay en Puebla de Obando, hacía sus cuentas prácticamente sola Pilar Salgado, copropietaria de este negocio familiar que, según admite, ya hubiera cerrado hace semanas de no ser por el colchón económico que tenían y que se va agotando.

«Hace treinta años que tenemos este negocio y es la primera vez que nos cortan la carretera. Si por aquí pasan más de tresmil coches a diario, quitando la gente del pueblo, ahora pasan diez o quince. Y de cien o doscientas personas que paraban a desayunar ahora no para nadie. Se nota mucho la diferencia. Mañana hará un mes y no sé cuánto podremos durar así porque los fondos se van agotando y encima ha subido todo de precio. No nos hemos planteado cerrar provisionalmente, pero hay tardes y noches que no sé qué hacemos abiertos, así que a lo mejor tenemos que reducir personal porque la facturación ha bajado más del 70 por ciento. No sé lo que están haciendo en el socavón, pero que lo arreglen ya porque está afectando a muchos negocios, que le den una solución», pedía ayer.