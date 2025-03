Las carboneras extremeñas tratan de sobrevivir ante la presión de la ley medioambiental

«No queremos hacer daño, solo trabajar y dar trabajo»

Su padre fue carbonero y uno de sus tres hijos querría serlo también si las leyes y la burocracia no terminan enterrando su negocio. La carbonera de Eduardo Rodríguez estaba en Táliga, pero hace ocho años la mudó a una finca que compró entre Alconchel e Higuera de Vargas. Es de tamaño medio-pequeña, el 90% de la leña que trabaja es de encina y tiene diez empleados.

Según critica, la Administración presiona cada vez más con la documentación y tarda mucho tiempo en resolver trámites. «Hace más de treinta años no había estos problemas, el humo era el mismo y entiendo que ahora se vean las cosas de otra manera, por eso estamos mirados con lupa y a mí me viene cada año una empresa de Bilbao a medir los humos, un trabajo por el cual pago, y me dicen que estoy dentro de la ley, pero esa ley ahora se va a endurecer más. Nosotros no queremos producir daños, solo trabajar y dar trabajo. Cortamos encina, picamos leña en el campo, la transportamos y nos encargamos de todo el proceso hasta meter el carbón en los sacos y montarlos en el camión». En su opinión, «la Junta debería sentarse con gente cualificada del sector antes de tomar decisiones sobre algo de lo que viven muchas familias», afirmaba esta semana tiznado durante un receso entre viaje y viaje cargado de leña.

Por lo que sabe, a cada horno los carboneros deben ponerle un filtro para que el humo no contamine que cuesta en torno a 25.000 euros, inversión que la mayoría no puede asumir.

«Hay carboneras muy grandes en Extremadura –señala Eduardo–, pero esta mía es familiar y el mercado ya de por sí es complicado y con lo que tarda la Administración en resolver los papeles nos desesperamos. Mi petición es que no nos estén poniendo pegas siempre porque cotizamos y lo único que hacemos es trabajar».