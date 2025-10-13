Capturan mosquitos en las Vegas Altas para detectar el virus de Nilo y frenar los contagios

La situación que se da en Extremadura es única en el país. Los datos ponen de manifiesto que el virus del Nilo se está cebando ... de nuevo en la región con 22 casos detectados hasta el momento y cuatro personas fallecidas.

Si bien es cierto que los datos acumulados hasta la fecha suponen un ligero descenso frente a los 35 del pasado año, también lo es que por el momento hay un fallecido más y que solo en Extremadura se han registrado muertes por el virus del Nilo.

Enfrentar la situación requiere actuar en las Vegas Altas del Guadiana, donde se producen la inmensa mayoría de los contagios. Su área sanitaria muestra la mayor tasa del conjunto de la región con 15,07 casos al año por cada 100.000 habitantes.

Esta comarca tiene una superficie de 1.700 kilómetros cuadrados y 90.000 habitantes repartidos en 34 núcleos de población pertenecientes a 17 municipios, 16 de ellos en la provincia de Badajoz y una en la de Cáceres. Desde el pasado marzo es objetivo de un proyecto de investigación de la empresa Medio Ambiente, Higiene y Calidad Alimentaria S. L. (MHC Servicios), especializada en el control de plagas, desinfección y desinsectación en Extremadura.

Vector-EX es el nombre del proyecto que, en colaboración con el laboratorio Hidromante y la Universidad de Extremadura como centro de investigación subcontratado, lleva a cabo MHC desde el pasado marzo en la región con un presupuesto superior a los 245.000 euros de los que la Junta subvenciona el 80%.

«El objetivo es investigar la situación e incidencia del virus del Nilo Occidental en la zona de las Vegas Altas del Guadiana para poder establecer una estrategia de control», explica Enrique Sanz, gerente de MHC Servicios.

«La importancia de este proyecto es que nos permite adelantarnos al virus, nos da un margen de actuación, hace posible que podamos dar una alerta temprana», añade Eva Frontera, profesora titular en el departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria que colabora en el desarrollo de este proyecto.

Medellín, Valdehornillos, Villar de Rena, Gargáligas, Acedera, Madrigalejo, Don Benito, Villanueva de la Serena y Obando en la provincia de Badajoz, y Miajadas en la cacereña, son las diez localizaciones fijas en las que se desarrolla el nuevo proyecto Vector.

Trampas inteligentes

En cada una de ellas se instalan trampas de manera frecuente al anochecer, y se recogen por la mañana, para capturar y analizar posteriormente en el laboratorio cientos de miles de mosquitos. «De mayo a este mes de octubre, aunque depende de la evolución de las temperaturas, llevamos a cabo el trampeo y la captura», explica la profesora de la UEx. «Tenemos una treintena de trampas normales y cuatro inteligentes».

Estas últimas no se comercializan todavía, se están utilizando de manera pionera en este proyecto de investigación y desarrollo en Extremadura. «Llevan un software que cuenta los mosquitos que se capturan, identifica si son machos o hembras y también dos especies concretas de las muchas que son transmisoras de la enfermedad», detalla Enrique Sanz.

Son 70.000 los cénzalos analizados desde el pasado mayo por el momento, se capturan muchos más, a los que se hace un primer análisis para detectar el virus del Nilo, que posteriormente debe confirmar el Instituto Carlos III, referente nacional de investigación biomédica y salud pública.

«En todos los lugares del área sanitaria de Don Benito-Villanueva de la Serena en los que hemos instalado los anzuelos hay casos positivos», afirma Eva Frontera. «El motivo es que en ellos se dan las condiciones adecuadas para la proliferación de estos insectos, por el agua estancada que hay en una zona caracterizada por arrozales y maizales».

Las trampas se instalan también en los lugares donde se notifican casos en humanos, para encontrar el lugar donde se puede haber producido el contagio, y se buscan igualmente los lugares donde crían los mosquitos, «se capturan larvas».

Este proyecto permite la detección temprana del virus «y por eso es una iniciativa necesaria porque posibilita una alerta temprana», defiende la profesora de la UEx. «Desde la detección del virus en el mosquito pueden pasar tres semanas hasta que se producen contagios en humanos. Tenemos, por tanto, un margen de maniobra para actuar». Porque esos resultados positivos se comunican a Salud Pública y los alcaldes de la zona, «para que avisen a su vez a la población y puedan autoprotegerse».

Casas de campo

Pero también los resultados del proyecto son la base para futuras actuaciones. «Como los osos, los mosquitos hibernan cuando llega el frío, pero el virus no muere y, por eso, nuestra región ya es endémica, ya no hace falta que vengan aves infectadas de otros lugares, el patógeno ya está aquí entre nosotros todo el año».

El virus del Nilo se puede enfrentar. «Andalucía lo ha hecho, de los más de cien casos el año pasado ha pasado a uno este y debe ser ese el espejo en el que mirarnos». Por el momento, el proyecto Vector dará a la Junta datos claros de las zonas en las que hay actuar. «Hay 3.500 especies de mosquitos, 60 de ellas lo transmiten, pero en Extremadura son dos concretas las detectadas. Una es el mosquito común, el que entra en las casas, pero los casos son mínimos. La mayoría de los detectados en la región es por un cénzalo que vive en los medios naturales». De hecho, añade Frontera, «entre 70 y 80 de los casos dados en la región son en personas que viven en casas de campo rodeadas de arrozales o maizales».

Por eso, el proyecto persigue localizar donde cría el mosquito transmisor para actuar en esos lugares con más campañas de fumigación o tratamiento de aguas estancadas que permitan reducir los casos de virus del Nilo en Extremadura, teniendo claro, recuerda la investigadora, que «el 80% de los casos que se detectan en personas son asintomáticos, que en un 19% los síntomas que se producen son similares a los que se dan en la gripe, a excepción de los respiratorios, y que solo un 1% desarrolla la enfermedad grave, habitualmente personas mayores de 65 años o menores con otras patologías».