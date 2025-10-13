HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una de las investigadoras del proyecto instala una trampa para mosquito. HOY

Capturan mosquitos en las Vegas Altas para detectar el virus de Nilo y frenar los contagios

Una empresa privada en colaboración con la UEx y con financiación de la Junta busca los focos de propagación en una decena de localizaciones

Ana B. Hernández

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

La situación que se da en Extremadura es única en el país. Los datos ponen de manifiesto que el virus del Nilo se está cebando ... de nuevo en la región con 22 casos detectados hasta el momento y cuatro personas fallecidas.

