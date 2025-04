Es imposible resumir la biografía de Emilio González Barroso (Calzadilla de Coria, 1942) en 3.606 caracteres. Baste decir que ha publicado 11 discos y ... cinco libros, ha creado nueve himnos y otras composiciones, ha recibido 16 premios, actuado en más de 24 países y pregonado en 19 localidades extremeñas. Es profesor de Primaria, de Música, de la Universidad de Mayores, director de coros y corales, hijo adoptivo, caballero, académico, asesor, crítico, presentador… Y hasta tiene un pasodoble.

–¿Conoce usted el verbo parar?

–Hay que mantener la actividad intelectual y mental para combatir el acecho del alzhéimer y la decrepitud. Y mantener la actividad física: nado en un gimnasio. La fuerza mental me la dan preparar las presentaciones de los conciertos de la Banda Municipal de Badajoz y otras actividades como los actos en la romería de Bótoa, las actuaciones de los coros de mayores y tocar el acordeón.

–¿El acordeón?

–Lo toco en mis clases de la Universidad de Mayores. Hice la carrera de piano con Esteban Sánchez y de órgano con Miguel del Barco, pero el instrumento que me identifica es el acordeón. Está incorporado a mi ser.

–Sería usted un buen candidato a concejal.

–En una ocasión me nominaron para ser candidato, pero me retiré a tiempo. No quiero significarme. Colaboro en actividades culturales independientemente del organismo y partido que gobierne. No he querido meterme en política.

–Salió en el Nodo con Franco.

–Yo había escrito muchas cosas sobre Zurbarán y el alcalde de Fuente de Cantos, para premiarme, me metió en la Comisión Nacional del Centenario de Zurbarán, que organizaba una exposición en el Casón del Buen Retiro de Madrid. Estaban el ministro de Educación, el director general de Bellas Artes, el gobernador civil, el alcalde de Fuente de Cantos y un servidor, un imberbe maestrillo de 20 años, que vestía un smoking confeccionado por la costurera del colegio de Fuente de Cantos. Cuando Franco fue saludando a la comisión, me vio y preguntó: «¿Este quién es y qué hace aquí?». El alcalde le detalló mi labor, Franco me dio su 'manina' y salí en el Nodo y en todas las fotos.

–También aparece en fotos con Montserrat Caballé, Juan Pablo II, los reyes Juan Carlos y Sofía, el entonces príncipe Felipe, Alfredo Kraus, Raphael, Baremboin, Lorin Maazel, Teresa y Paco Rabal… Un badajocense por el mundo.

–Ha habido tres lugares que me han impresionado: el Mont Saint Michel, la plaza de las catedrales de Moscú y el paisaje de Meteora en Grecia, esos monasterios en las montañas que luego comenté con la reina Sofía.

–¿La música en Badajoz?

–Hay una actividad tremenda con los dos conservatorios, los festivales, la Orquesta de Extremadura, la Sociedad Filarmónica, la Banda Municipal… Hay días en que coinciden conciertos en el López y en el Palacio de Congresos con llenos absolutos en los dos sitios y las entradas agotadas desde 15 días antes.

–¿De dónde proviene su hiperactividad musical?

–Desde niño. En mi familia no hay antecedentes musicales, pero en Coria fui seise cantor con siete años en la Catedral y aprendí gregoriano, a tocar el piano y el órgano, fundé una rondalla en el colegio… Todo proviene de esos inicios.

–¿Y qué dice María Jesús, su mujer?

–Ella me ha seguido siempre, aunque a veces me dice que ya me ha escuchado y visto tantas veces que no me acompaña. Cuando estoy en casa porque no tengo nada que hacer, me pongo nervioso. A veces, mi familia y mis amigos me dicen: «Emilio, debes parar», pero no soy capaz de estarme quieto.