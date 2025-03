El campo de fútbol de Montijo que no es tal para la ley

El campo de fútbol de Montijo no es terreno deportivo. Ni las pistas de atletismo. Urbanísticamente hablando. Se trata de un 'hallazgo' administrativo reciente a ... pesar de ser infraestructuras que acumulan décadas en pie que, por ejemplo, va a impedir acometer una obra tan demandada como la instalación de una cubierta en la grada principal del estadio 'Emilio Macarro', que se construyó en 1974.

La explicación es sencilla desde el punto de vista legal, aunque pueda resultar incomprensible para el sentido común. Resulta que el campo de fútbol, y también la pista de atletismo, de Montijo (15.400 vecinos, comarca de las Vegas Bajas del Guadiana) se ubican no en zona dotacional, que sería la calificación urbanística ajustada a su realidad, sino en zona residencial, esto es, prevista para hacer viviendas.

Lo han descubierto en el Ayuntamiento cuando, después de muchos años inició el proyecto para ponerle al fin cubierta al campo toda vez que su tribuna está sin visera. Es una tradicional petición de la Unión Deportiva Montijo, que esta temporada milita en Segunda Federación. Una categoría que implica la visita a su estadio de equipos madrileños, manchegos o castellanoleoneses.

El Gobierno municipal que dirige Manuel Gómez (lleva dos legislaturas como alcalde), diseñó la cubierta a construirse y buscó financiación para la obra. Encontró la manera de conseguir los 278.000 euros que cuesta pagados a partes iguales con la Diputación, pero no se va a poder realizar. Por el momento.

El colegio de arquitectos le ha negado el visado al proyecto y tampoco iba a pasar el filtro urbanístico de la Junta porque poner la cubierta sería una obra ilegal.

En el año 1991, las normas urbanísticas subsidiarias de Montijo establecieron que donde hoy está el campo se calificaba como zona residencial. Ahí se irían a construir viviendas. Se decidió que el campo de fútbol se trasladaría a otra zona de la localidad de las Vegas Bajas. Pero este cambio no se llegó a producir, y en cambio se mantuvo el terreno deportivo como zona residencial, no dotacional. Ningún alcalde acometió esa modificación urbanística desde entonces. Y ahora toca hacerlo.

Ampliar Imágenes de la cubierta proyectada en el 'Emilio Macarro' montijano. HOY

«Lo sospechaba desde hace tiempo porque soy especialista en urbanismo pero no tuve la confirmación hasta que me avisaron que allí no se podía poner una cubierta», comenta el regidor montijano a este diario. Hay que cambiar el plan urbanístico para ello y Gómez se ha puesto manos a la obra.

«No es una modificación complicada porque toda la zona es municipal, pero va a llevar un tiempo, no más de un año más o menos. El dinero lo tenemos reservado. Por ahí no va a haber problema. Pero lo que está claro es que allí no podemos hacer la cubierta sin cambiar las normas urbanísticas», remata.

La frase «Sospechábamos que la consideración del suelo nos iba a impedir hacer la obra. Ya hemos iniciado el cambio de las normas urbanísticas» Manuel gómez Alcalde de Montijo

No deja de ser curioso que en el estadio 'Emilio Macarro' se hayan acometidas reformas de peso como el cambio de césped natural a artificial, o mejoras en los vestuarios y otras zonas del campo y no se pueda construir la visera que proteja a los espectadores del calor y de la lluvia.

«Poner la cubierta se considera urbanísticamente una nueva infraestructura en esa zona catalogada como dotacional y eso no es posible. Es ilegal ahora mismo. En cambio, el nuevo césped y vestuarios se considera reforma y eso sí se permite legalmente sin el cambio del uso del suelo», concluye el regidor.