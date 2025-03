El Rey inaugura la línea del tren rápido en Extremadura el 18 de julio

Rocío Romero Badajoz Sábado, 9 de julio 2022, 13:10 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

El Rey Felipe VI inaugurará la línea de alta velocidad en Extremadura el próximo 18 de julio. Así consta en las invitaciones que ha cursado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este sábado.

La comitiva podrá incorporarse en las estaciones de Cáceres, Mérida y Badajoz. En la primera a las 17.00 horas, en la segunda a las 17.30 horas y en la tercera a las 18.30 horas del lunes 18 de julio.

Se sabía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaría el 18 de julio en la inauguración de los servicios ferroviarios entre Madrid y Badajoz que se estrenan al día siguiente con la entrada en servicio de la plataforma de alta velocidad construida a partir de Plasencia.

La presencia del Rey en este acto se venía rumoreando desde hacía algún tiempo y es ahora cuando se confirma que Felipe VI participará del viaje inaugural. Será el segundo acto que convoca el Ministerio de Transportes en menos de un mes en el corredor extremeño, después de que Raquel Sánchez organizara un viaje de pruebas el pasado 23 de junio con otras autoridades.

La plataforma por la que circularán los nuevos trenes a partir del día 19 de julio es de alta velocidad, pero le falta la electrificación para que puedan circular los AVE. Por eso serán trenes Alvia los que rueden por la nueva línea y podrán ahorrar tiempo por el uso de nuevos viaductos y túneles.

La inauguración de la plataforma no estará exenta de polémica, después de que se haya conocido que los nuevos trenes no pasarán por Plasencia y que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, asegurara este viernes que «Plasencia no quedará fuera del trazado de la alta velocidad ni de su uso bajo ningún concepto».

Los usuarios habituales del tren en la región afrontarán algunos cambios la próxima semana mientras Adif termina de preparar el corredor. Desde el próximo jueves, 14 de julio, se cortarán las comunicaciones ferroviarias entre Cáceres y Mérida hasta el 18 de julio, lo que afectará a Badajoz y otras ciudades. Renfe dispondrá de autobuses para cubrir los trayectos, aunque esta semana ya ha reconocido que se producirán retrasos.

Adif Alta Velocidad señaló esta semana que todos los trayectos de la nueva plataforma entre Plasencia y Badajoz han superado las pruebas de circulación, como ocurre en cualquier infraestructura que requiere para su puesta en servicio del análisis y aprobación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Aun así, es necesario realizar los cortes de circulación ferroviaria a partir del jueves para la entrada en funcionamiento definitiva del nuevo tramo entre Cáceres y Mérida.

Renfe ha puesto en marcha una campaña promocional de venta de billetes con motivo de la entrada en servicio de la nueva línea hasta el 10 de diciembre. En principio, se anunció que el coste del billete de Badajoz a Madrid sería de 18 euros en clase confort y 22 euros en estándar.