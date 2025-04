Caídas y tirarse de cabeza causan la mayoría de paraplejias en extremeños

«Sigue siendo la familia la que saca esto adelante»

Juan Luis vive en Badajoz, tiene 46 años y se acuerda perfectamente cómo el 12 de octubre de 1991, en una parcela de fiesta con los amigos se tiró a una piscina sin percatarse de la poca profundidad. El impacto le afectó a la médula y lo dejó desde entonces en silla de ruedas sin movilidad en las piernas y parte de sus manos. De aquello hace ya más de treinta años. «Cuando me ingresaron en el hospital de Toledo vi que esto pasaba bastante tanto en ríos, piscinas como playas donde rompen olas grandes y me sorprendió. No es la caída en sí, porque no tenía brecha en la cabeza, pero sí caí con el cuello torcido y noté un crujido. Las zambullidas suelen desembocar en lesiones más graves que, por ejemplo, los accidentes de tráfico», relata. Desde entonces, cuando tenía solo 15 años, ha ido encaminando su vida hacia la normalidad. Terminó el Bachillerato a distancia, igual que Ingeniería Informática mientras aprendía a manejar teclados especiales, a comer o a asearse, pero los inicios no fueron fáciles. «Estaba en Toledo y, para empezar, no podía volver a mi casa porque había que reformarla. Luego dependía de la silla y de ayudas. Desde 1991 esto ha mejorado, pero sigue siendo la propia familia la que saca esto adelante, que en mi caso tuvo que ampliar la hipoteca para costear la reforma de la casa. Además, cuando hace unos años llegaron los recortes lo notamos mucho». Juan Luis trabaja de administrativo en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, pero pone como ejemplo que, aun habiendo ayudas, una silla para un parapléjico suele costar sobre 5.000 euros que tienes que adelantar. La Junta te da hasta un tope y ahora tarda pocos meses, pero antes eran años de espera y quien no tiene ese dinero es un problema», dice. Taxis adaptados apenas hay en Badajoz, igual que autoescuelas con vehículos especiales, lamenta. En su caso, no puede vivir solo porque no es completamente autónomo, así que depende de su madre, que ya tiene 74 años y a quien, gracias la Ley de Dependencia, pagan 283 euros. «Esa cantidad está congelada desde 2012 pese a la inflación y ella tiene que estar pendiente de mí 24 horas, así que cuando no puede debe venir alguna de mis dos hermanas. Intenté contratar a una persona, pero no podía pagarla», cuenta. A través del Sepad tiene derecho a dos sesiones de fisio en Cocemfe a la semana, pero se tiene que pagar su gimnasio porque depende de sus brazos y esa sobrecarga ya le ocasiona lesiones cuyo tratamiento debe costear él. Juan Luis dice que la terapia ocupacional es muy útil porque aporta trucos y técnicas en el día a día para desenvolverte con rutinas como asearse, subir a la cama o montarse en un coche, pero solo se la concedieron tres años y ya no tiene derecho a ella cuando la considera «fundamental». Para este pacense afectado por una lesión medular hay cosas que han mejorado, como playas accesibles – «antes era una odisea, te cargabas la silla»– o, en el caso de Badajoz, líneas de autobús adaptadas, pero cree que faltan bordillos por rebajar y mucho camino por recorrer para que lesiones crónicas como la suya no terminen afectando a toda su red familiar.