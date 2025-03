Los buenos propósitos empiezan en el gimnasio

«No tengo duda de que la 'operación polvorón' ya ha comenzado. La gente todavía no se ha apuntado pero sí tenemos muchas solicitudes de ... información. En una semana o dos el gimnasio volverá a tener muchos más usuarios. Espero que a finales de enero tengamos ya lista de espera». Celia Chueca, gerente del gimnasio Cellini de Badajoz, responde con pausa a la pregunta de si de verdad los ciudadanos se apuntan para hacer más deporte en cuento pasan las fechas navideñas. Medita lo que dice pero tiene claro que uno de los reiterados deseos o promesas de cada inicio de año sí se hace realidad, al menos en el mes de enero.

Jorge Azcona, gerente del centro deportivo El Perú Wellness de Cáceres, también comparte con Celia la opinión de que la pandemia influye en las ganas de hacer más deporte. «Nos está machacando, física y mentalmente, y se necesita la práctica deportiva para una buena salud. Por eso digo que la gente se apuntará a los gimnasios; este año lo tengo más claro que nunca», remata Azcona

El otro deseo habitual por estas fechas pasa por no pasar por un estanco salvo para jugar a la Primitiva. Se trata de dejar de fumar. Alejandro Fernández, estanquero de Badajoz, está medianamente tranquilo en ese sentido. Y, con cierta sorna, recuerda que ese mensaje de 'este año voy a dejar de fumar' se lo ha escuchado a muchos año tras año.

«Me lo dicen un día, quizás no vienen en una semana o dos, pero antes de acabar el mes regresan al estanco a comprar una cajetilla o el cigarrillo electrónico, el vapeo, que es ahora lo que se está comprando con fuerza», subraya Fernández.

Es el propietario del estanco situado en la céntrica calle pacense de Vasco Núñez de Balboa. Según su valoración profesional, durante la pandemia se ha fumado más. Ya sea por el confinamiento o por cierto nerviosismo, pero se ha fumado más, reafirma en declaraciones a HOY.

«Es posible que también más de uno haya dejado de fumar, no digo que no, pero mi impresión es que la pandemia no ha acabado con los fumadores», insiste. Parece que más que una apreciación es una realidad. La estadística está de su parte.

Tendencias

Extremadura está entre las tres comunidades autónomas que más fumadores tiene. Un 37,6% fuma diariamente. Es una cifra que solo está por debajo de la que registra Murcia, con un 37,7%. Le sigue muy de cerca Asturias, con un 37,4%. Así aparece en la última encuesta publicada, el año pasado, por el Ministerio de Sanidad, en la que analiza los hábitos de los españoles en torno al tabaco, el alcohol y las drogas ilegales. Se elaboró sobre datos recabados en los años 2019 y 2020.

Ahora, en este enero, el viejo anhelo esbozado por algunos de dejar la nicotina o el vapeo reaparecen. «Hay gente que me ha dicho que sí, que este año sí. Que dejará de fumar. Pero mucha gente me lo dice cada año, a principios de enero... y acaban volviendo al estanco a la semana o a las dos semanas. Ahora lo que se consume más es el vapeo, el cigarrillo desechable. Tabaco que se pone en cachimbas», afirma el estanquero pacense.

«Esta es la tendencia más fuerte que se está viendo en el sector de los fumadores, con gente joven que se inicia en el vapeo. El cigarrillo clásico de toda la vida, la cajetilla, no llama ya la atención», finaliza.

Visto lo visto, más factible parece recuperar clientela en los gimnasio que personas formen a engrosar el grupo de no fumadores. Diciembre ha sido un mes flojo para las instalaciones deportivas, admite Celia Checa, del gimnasio Cellini, enclavado la calle Condes de Barcelona.

La opinión «La 'operación polvorón' está en marcha. A finales de mes habrá lista de espera» Celia Chueca Gerente gimnasio Cellini

«La cosa ha estado paradita. Pero lo normal es que pasado Reyes empecemos a recibir solicitudes para hacer gimnasia en nuestras instalaciones. De hecho, ya estamos recibiendo peticiones de información de lo que se puede hacer, de precios, sobre los turnos y sobre los aforos», explica Chueca a este diario.

«Aunque no tenemos limitación de aforo por ley, nos estamos organizando esto para que en ningún momento del día puedan producirse masificaciones. El aforo no está limitado pero todos los días vamos cerrando horas de gimnasio con reservas. Con cita. Como se ha impuesto en muchos negocios ya y que creo que es necesario quedarse cuando se vaya la pandemia porque es muy desagradable tener que esperar en las instalaciones a que unos clientes salgan para que otros puedan entrar», termina de relatar.

Hay gente que necesita especialmente retomar la práctica deportiva para alivio físico pero también mental de una situación pandémica que está llevando al limite a la población, reflexiona Jorge Azcona.

La opinión «Todos los años me dicen que dejarán de fumar pero al final son pocos los que lo hacen» ALEJANDRO FERNÁNDEZ Propietario de estanco

El gerente de El Perú Cáceres Wellness sostiene que en 2021, por culpa de la pandemia, muchas personas dejaron de hacer deporte, pero en septiembre se inició una recuperación de usuarios que volvieron a apuntarse a los gimnasios... hasta que ha llegado esta sexta ola.

«Pero esta ola va a pasar pronto y por eso soy de los que piensan que la situación de los gimnasios se va regularizar antes de acabar este mes. Hay mucho agotamiento, secuelas desde el punto de vista físico y mental, y la práctica deportiva es fundamental para ir dejando atrás esas secuelas», afina.

Ya han vuelto algunos

Enfatiza Azcona que los usuarios más deportivos, el cliente 'fitness' ya se ha recuperado. Ha vuelto a los gimnasios. «Ahora falta por recuperar al otro tipo de cliente, al que viene a realizar ejercicios de mantenimiento, el que viene no para estar a tope físicamente pero sí para mantener una cierta práctica deportiva a la semana».

La gerente del gimnasio Cellini coincide. En su caso, el perfil de sus clientes se concentran en hombres de 40 a 50 años y mujeres de edad más joven. «La mayoría vienen para mantenimiento, no para ponerse cachas. Y son más constantes los hombres que las mujeres. Los hombres suele acudir a la sala de máquinas con pesas. Suelen hacer pesas con hombros, piernas. Las mujeres, clases de mantenimiento, zumba, pilotes o gap –glúteos, abdominales y piernas–», finaliza.

La opinión «Hoy es más que nunca necesaria la práctica deportiva» jorge azcona Gerente El Perú Cáceres Wellness

Para Jorge Azcona, lo importante en este inicio de año es «mantener constancia y motivación. Todo lo que sea adelgazar sufriendo, dejar de comer y hacer deporte para perder kilos en poco tiempo no sirve para nada. Te abandonas al cabo de un tiempo porque la cabra tira al monte», incide.

Remarca que lo fundamental es mantener una costumbre, una periodicidad, dos o tres días por semana, para la práctica deportiva. «Tenemos muchos servicios, con monitores, que ayudan a conseguir lo que pretende: un buen estado físico para una buena salud. Se trata de crear hábitos saludables, no ocasionales de deseos de un mes de enero», culmina.