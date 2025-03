«El buen periodista aprende en su profesión a ser mejor persona»

Siempre se ha escuchado que el periodismo es un mundo de hombres, «paree que las mujeres no han tenido presencia», cuenta Clara Sanz- Hernando. Y ... sí, ya se conocen algunos nombre femeninos que destacaron en esta profesión, pero como afirma Sanz-Hernando, profesora titular de la Universidad de Extremadura, «el hecho de que se investigue cuál ha sido la situación de las periodistas a nivel nacional no quiere decir que en Extremadura haya sido igual».

Sanz-Hernando nació el 13 de enero de 1963 en Campaspero (Valladolid) y por aquel entonces «no era usual que una jovencita de un pueblo saliera de su casa y consiguiera matricularse en una universidad de Madrid».

Aunque no siempre fue fácil, la decisión de ser una más de los 200 alumnos matriculados en Periodismo en 1986 vino de su pasión por contar historias. «Dar a conocer las cuestiones que nadie quiere contar y ayudar a las personas que nunca aparecían en los medios es mi motivación. Soy periodista por vocación».

Tras terminar la carrera, ejerció la profesión como periodista durante más de 30 años. Clara Sanz ha trabajado en radio, dirigiendo un periódico local de Burgos y en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Burgos. Ella misma de define como «una periodista todoterreno».

Datos Biográficos Nació en Campaspero, un pueblo de Valladolid, aunque ha trabajado durante muchos años en Burgos. En 2019 decidió trasladarse a Extremadura para trabajar como docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UEx en Badajoz.

Educativos Licenciada en Ciencias de la Información por la rama de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora por la Universidad de Burgos, con mención de Premio Extraordinario.

Profesionales Ha dedicado más de 30 años de su vida a la profesión periodística. Actualmente, imparte docencia y se dedica a la investigación.

En el año 2004 comenzó a impartir clases en la Universidad de Burgos como profesora asociada pero emigraría a Badajoz para asentarse como docente e investigadora. La creación de la carrera de Periodismo en 2018 en la capital pacense hizo necesaria la contratación de nuevo profesorado y consiguió la plaza como ayudante doctor.

Aunque confiesa que formar parte de la formación de los jóvenes periodistas «fue toda una sorpresa», pronto se dio cuenta de que le apasiona «aportar conocimiento, volcar la experiencia en la enseñanza y contribuir a que las cosas se hagan mejor».

Una de sus líneas de investigación es el estudio de medios de comunicación y periodistas de Extremadura. Además, dentro este campo reconoce que siempre le ha preocupado la presencia de la mujer en los medios. Este interés se ve reflejado en sus artículos y colaboraciones, donde ha tratado temas tan interesantes como la vida de las pioneras corresponsales del diario Pueblo, un periódico activo de 1940 a 1984; o sobre las primeras periodistas portuguesas que trabajaron en Estados Unidos.

Centrándonos en Extremadura, Sanz-Hernando insiste en la importancia de rescatar la memoria de las mujeres pioneras en las redacciones extremeñas. «Hay que seguir indagando e investigar qué pasó con su llegada. Es importantísimo poner en valor el trabajo que han realizado».

Próximamente va a publicar un libro sobre la Asociación de la Prensa de Badajoz. En esta obra se da a conocer, según cuenta «las condiciones en las que trabajaban los periodistas de Extremadura, en concreto los de Badajoz, incluidas las mujeres». El periodo que abarca este tomo es desde principios del siglo XX hasta la actualidad.

Personalmente, afirma que lo ha aprendido todo del periodismo y lo más importante para ella es «seguir dando a conocer cuestiones y problemas para que la sociedad mejore. El desconocimiento invisibiliza», alerta. Por esta razón, también quiere continuar con la rama investigadora.

«Hay que indagar, insistir e investigar qué pasó con la llegada de las mujeres en las redacciones de Extremadura»

Sus otras dos líneas de investigación son los medios de comunicación durante la Guerra Civil y el Franquismo, y el estudio de la censura en las dictaduras española y portuguesa. Dos campos sobre los que también se puede arrojar más luz.

En este sentido, tiene varios libros y artículos, sobre todo en cuestiones de prensa, aunque también de radio y NO-DO. Concretamente, publicó un artículo sobre un relato del diario HOY en la Guerra Civil (1936-1939), e informaciones sobre el postfranquismo en Burgos.

«El periodismo me ha cambiado, sobre todo al darme cuenta de que no sé nada», reconoce Clara Sanz, que decidió embarcarse en la profesión por su amor a la escritura y a la lectura, aunque para ella lo más importante han sido siempre las personas. «Con cada fuente de información a la que te enfrentas siempre descubres algo nuevo. Es un aprendizaje constante en el que te das cuenta de la importancia de conocer a las personas, sobre todo a las que no tienen ni capacidad ni oportunidad de aparecer en los medios».

Según esta docente, el buen periodista aprende en su profesión a ser mejor persona porque la empatía hacia los problemas de los ciudadanos «te ayuda a ser más responsable y a defender las cuestiones injustas que requieren de acción o concienciación».

Respecto a su futuro profesional, Clara Sanz se imagina enseñando e investigando. «Me veo enseñando a las futuras generaciones de periodistas extremeños a los que estoy encantada de poder aportar los conocimientos que he acumulado durante estos 30 años». Y confiesa que su misión es «aportar un granito de arena al conocimiento periodístico».