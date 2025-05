«Si Bruselas no ve el regadío, habrá que hacerlo con fondos propios si se cree en él»

La comunidad de regantes de Tierra de Barros cumple nueve años de vida en mayo. No va a ser un cumpleaños feliz. Cada día atisba ... más difícil el proyecto de regadío de apoyo por el que apuestan 1.250 agricultores de doce municipios. Pero no se rinde. Su presidente, Isidro Hurtado Álvarez (6-3-1960, Almendralejo), exige certezas a corto plazo. Y si la financiación no es europea, dice, que se haga con dinero de la Junta, promotora del proyecto, si es que hay voluntad política por sacar adelante esta infraestructura.

–Con lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no se han borrado regantes del listado?

–Fíjate. Hoy (por el martes, cuando se hizo la entrevista) han entrado nuevas solicitudes de agricultores. Todavía siguen viniendo a apuntarse en lista de espera. Meterse en una aventura como esta, con tanta incertidumbre, no es fácil. Pero queda claro que la voluntad de los agricultores es firme con este proyecto.

–Pero está bloqueado.

–Siempre he sido muy optimista con el proyecto. Lo he visto nacer desde primera hora. Siempre hemos podido solventar todos los problemas a medida que se presentaban. Es cierto que teníamos todo previsto para empezar parte de las obras en mayo del año pasado. El 24 de enero de este año es cuando sale a la luz estas declaraciones en contra del proyecto por parte de la Comisión Europea (una carta que publicitó Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal, con fecha de diciembre de 2021, a la que respondió la Junta en 2022). Imagínate lo que supone tener todo prácticamente encarrilado para empezar las obras a decirnos ahora se queda todo parado hasta que esta cuestión se arregle. Hay una incertidumbre muy grande, es verdad. El proyecto está parado hasta que no se desbloqueen esos fondos.

–¿Entiende los reparos de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión?

–La Declaración de Impacto Ambiental que se hizo fue modélica. Solo tuvo una alegación, creo que de Ecologistas en Acción, que nos pedía soterrar una línea eléctrica por zona de paso de aves. La única alegación. Una DIA en la que todo se adecuaba a las directrices de la Comisión adaptadas a nuestro entorno. Nuestra gran sorpresa es que ahora esa Dirección General de Medio Ambiental lo único que hace es poner cortapisas.

–El caso es que tampoco Europa te dice que no taxativamente a este regadío.

–Efectivamente. Hubo una reunión telemática entre la Administración autonómica y la europea, en la que estuvo Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Defendió perfectamente el trabajo hecho por el organismo en reserva hídrica, caudal ecológico, perspectivas de reservas... Pues todavía no estaban conformes. Prácticamente no se creían el trabajo de Confederación y todo sabemos que su trabajo es meticuloso. La CHG ha vuelto a hacer otro informe porque han pedido otro. Había hecho uno para un periodo de 15 años, hasta 2039, en el que se reflejaba las expectativas de poder regar el 95% de lo asignado cada año. Ahora la Comisión pide hacer un informe de previsión de agua no para 15 años sino para 40 años. Me consta que la CHG ha vuelto a hacerlo, lo tiene acabado. Y sigue diciendo que la tendencia es que sigue habiendo agua para un regadío de apoyo como el nuestro. Otro asunto que está pendiente de aportar esta vez por la Junta es el plan de nitratos en el acuífero de Tierra de Barros. Me consta que está avanzado. [HOY informó el 25 de febrero que no estará listo a corto plazo y Agricultura no dio fecha de cuándo lo tendrá]. Y con estos dos informes, el de la CHG y el de nitratos, se va a ir a Bruselas a decir: ¡qué más queréis ya!

«No podemos estar así eternamente. Vamos a pedir una entrevista a María Guardiola porque hay que dar fechas, para una cosa o para otra» Isidro Hurtado Álvarez Presidente de la comunidad de regantes de Tierra de Barros

–¿Conocía los reparos de Bruselas, esa carta de 2021?

–No. Lo que tengo claro es que para atrás no se puede mirar, no avanzamos en nada. El trabajo ahora es poner soluciones y convencer a Medio Ambiente de la UE.

–¿Lo cree posible? Gran parte del presupuesto del proyecto se basa en fondos europeos.

–No sé qué más podemos hacer con informes y datos y los planes que se han hecho o se van a entregar. Si Bruselas no lo ve habrá que destinar fondos propios de la comunidad si se cree en el proyecto.

–La Junta dijo que había financiación asegurada, reservada en el Plan de Desarrollo Rural (173 millones) pero después indicó que no. Y ha quitado del PEPAC 27 millones que había para este regadío a otras partidas.

–Ahora tengo claro que la Junta no va a destinar esos fondos de la UE. En estos momentos. Y el tiempo corre. No solo para destinar esos fondos al proyecto sino también para nosotros. No podemos estar eternamente viviendo en esta incertidumbre. Vamos a pedir una entrevista a María Guardiola porque hay que dar fechas. Para una cosa o para la otra. Hay que poner fechas y dar certezas.

–¿La solución sería que la Junta, la promotora, pusiera dinero dentro de los presupuestos regionales?

–Dentro de un presupuesto regional de 6.000 o 7.000 millones, una partida de 40 o 50 millones por cinco o seis años no es nada. Es cuestión de voluntad. También digo que el Gobierno central, que apoya el proyecto, lo podría apoyar más. No sé si solo con dinero o con más mediación ante la Comisión, pero quizás más.

– Aparte de cuestiones técnicas, ¿ve voluntad política real de sacar adelante el proyecto? PSOE, PP y Vox dicen que sí.

–Las afirmaciones se demuestran con hechos.

–Además de dinero público se necesitan que ustedes, los regantes, cierren los avales para poner 66 millones. Mis noticias son que esto también está bloqueado.

–Hasta que surgió esto estaba entregada el 90% de la documentación de los regantes que iban a poner dinero, unos 4.400 euros por hectárea. El banco que lleva este proceso ahora ha levantado el pie, es cierto. Nos ha dicho que de momento se para. Es otra consecuencia de la incertidumbre.