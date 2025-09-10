HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Panadería selecta recién abierta en Cáceres. ESPERANZA RUBIO
Un país que nunca se acaba

Menos brioches y más panceta

Estudiantes hambrientos ·

Cáceres se llena de pijadicas deliciosas mientras cierran las tabernas

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:19

Cuando hace unas semanas, el portal gastronómico de HOY, En Salsa, preparó un reportaje sobre los cruasanes más auténticos, o sea, más franceses, de Extremadura, ... a la redactora Alba Baranda le costó encontrarlos en Cáceres. Quien los hacía, había cerrado y no había reabierto. Al final, el reportaje se basó en cruasanes amasados y horneados en Badajoz (PanContigo), Almendralejo (Pastelería José Luis) y Nogales (Revive). Pero ha pasado el verano y Cáceres ya puede presumir de auténticos cruasanes de mantequilla, con chocolate, rellenos de mascarpone… Están riquísimos y desde ayer se pueden disfrutar en Botanicc Patisserie & Chocolatier, donde Javier Rodríguez, tras formarse y coger experiencia fuera de casa, ha regresado para deleitar a los cacereños con su nuevo salón cafetería abierto a las calles Pintores y Moret, como el mítico café Jámec.

