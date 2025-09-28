La borrasca deja más de 60 litros en Extremadura este domingo Mañana, las lluvias serán débiles y dispersas a primeras horas del día, sobre todo en el este, según la predicción de la Aemet

M. Fernández Cáceres Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:32 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

La borrasca Gabrielle ha avanzado este domingo por el oeste de la Península y ha dejado lluvias abundantes en Extremadura. Las localidades cacereñas de Garganta la Olla y Piornal han sido las dos más lluviosas del país con 61 y 58,6 litros por metro cuadrado, respectivamente, según datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, hasta las seis de la tarde.

Otros tres municipios extremeños se han situado en el ránking nacional: Nuñomoral en sexta posición con 35 litros, Puebla de Obando en octavo lugar con 33,6, y Cañamero en noveno puesto con 32,2.

A nivel regional le siguen Guadalupe (31), Alburquerque (25,8), Mérida (24), Alcuéscar (21,6), Fregenal de la Sierra (21,4), y Castuera (20,6).

Todas las estaciones meteorológicas que la Aemet tiene repartidas por la región extremeña, un total de 53, han recogido agua.

Según el aviso especial que ha emitido la Agencia Estatal, mañana y el martes serán los días más adversos del episodio en la Península, sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana y otras zonas del interior sureste.

En Extremadura, las precipitaciones serán débiles y dispersas a primeras horas del día, sobre todo en el este. Además, se esperan brumas y bancos de niebla matinales y temperaturas máximas en notable ascenso. En general, estarán entre 23 y 28 grados.

El martes tampoco se descartan chubascos, pero débiles, aislados y de manera ocasional. Las temperaturas no experimentarán apenas cambios y se prevén intervalos de viento moderados.

Temas

Extremadura