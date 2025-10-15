HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bono Alquiler Joven 2025: esto es lo que recibirá Extremadura

Extremadura ya conoce la designación que recibirá para sus ayudas al alquiler

Irene Toribio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:07

El Gobierno ha aprobado la distribución territorial del Bono Alquiler Joven 2025, una iniciativa destinada a facilitar la emancipación de los jóvenes, por lo que Extremadura ya conoce la cantidad que recibirá para implementar esta ayuda.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven 2025 por importe de 200 millones de euros, tal y como consta en las referencias. De ese total, Extremadura recibirá 6 millones de euros.

Qué es el Bono Alquiler Joven

Se trata de una subvención estatal que consiste en una asignación mensual para apoyar a los jóvenes en el pago del alquiler y promover su independencia.

Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o, en todo caso, su derecho a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.

¿Puedo pedir el Bono Alquiler Joven si estoy cobrando el IMV u otras ayudas?

El Bono Alquiler Joven 2025 puede combinarse con otras prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o ayudas no contributivas de la Seguridad Social, siempre respetando los límites establecidos por la normativa. También es compatible con programas vinculados al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, con condiciones específicas sobre la suma total de ayudas.

El próximo paso consiste en que la propuesta de distribución territorial de las ayudas se ratifique por la Conferencia Sectorial. Una vez confirmado y cumplidos los trámites administrativos, se procederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias.

