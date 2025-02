Baselga: «Un partido con cuatro candidatos como Cs no está tan muerto»

Fernando Baselga será uno de los compromisarios que participará en la refundación de Ciudadanos (Cs) en el mes de enero y forma parte de la ... misma lista en la que se incluye Inés Arrimadas, aunque marca distancias respecto a ella. En esta entrevista asegura no haberse arrepentido de pasarse del PP a Cs y dice que la política está hoy peor que en 1978.

–¿Usted va con Arrimadas o con Bal?

–Voy en el equipo de Arrimadas, que va la última de la lista y con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. El eurodiputado Adrián Vázquez será el número uno, Patricia Guasch (de Valencia) será la secretaria e irá mucha gente de comunidades autónomas no conocida y, por tanto, nueva.

–¿Por qué va con Arrimadas?

–Creo que personalmente no voy con Arrimadas, sino con Adrián Vázquez. Arrimadas y Bal son muy válidos, pero hacen falta cambios y Adrián es válido para ese cambio. Voy en esa lista.

–Parece que Cs está muerto. ¿Qué espera que ocurra en enero?

–Esa es la sensación de la ciudadanía. Pero un partido con cuatro candidaturas no está tan muerto. Tiene mucha gente detrás. Se van a renovar estructuras, formas y la dirección. Espero que el partido vuelva a resurgir. El espacio de centro es importante en momentos de crispación. Hoy en la radio oía que mucho desencantado del PSOE votaría al PP, en cambio yo creo que seguramente dejaría de votar. Pero probablemente ese desencantado pueda encontrar su espacio en Cs. Tanto de un lado como de otro (PSOE y PP). Cs quiere ser de centro, equilibrar la balanza y evitar que gobiernen los nacionalismos, como ocurre ahora.

–¿Cuatro candidaturas?

–Sí, son cuatro. Pero solo han trascendido públicamente las de Bal y Arrimadas, las otras las conocemos los militantes.

«Estamos mucho peor a nivel político que en 1978 y Sánchez lo pagará en las urnas»

–Cs era un partido que despertaba ilusión. ¿Qué ha pasado?

–Se han cometido muchos errores. Probablemente por falta de experiencia y por personas mal aconsejadas. Es muy complicado definirlos todos porque han influido muchas circunstancias. En general, han sido malas decisiones y creo que las personas que las han tomado deben dar un paso al lado para que personas con ilusión tomen la iniciativa.

–Diga una mala decisión.

–Las ha habido en Madrid, Murcia y Castilla, con torpeza.

–¿Y en Extremadura?

–Tuvimos problemas tras irse Cayetano Polo (de responsable del partido), pero la cosa se ha reorganizado bien y el grupo parlamentario funciona. En los ayuntamientos se trabaja bien.

–¿Se equivocaron pactando el 2+2 en Badajoz?

–Creo que fue un buen pacto y ha funcionado. Si otras personas lo han incumplido, Cs lo mantiene por el bien de la ciudad. Tras la marcha de Ignacio Gragera (el alcalde, que se ha ido al PP), los concejales podrían haber roto el pacto. Pero una ruptura de ese tipo hubiera ocasionado problemas en la ciudad. Cs ha sabido mantenerse.

–¿Qué supone para Cs Extremadura que el alcalde de Badajoz se haya pasado al PP?

–Es un varapalo importante. Pero no hay nadie imprescindible. Cs tendrá candidato en la ciudad de Badajoz.

–¿Quién?

–Tenemos varias personas y se anunciará en su momento.

–¿Cree que tienen posibilidad en Badajoz?

–Sí. Cs puede incluso volver a ser la llave del gobierno.

–¿Temen más salidas de otros compañeros de Cs en los próximos meses? ¿David Salazar?

–No tengo constancia de que se vayan compañeros de relieve del partido. David Salazar ha dejado muy claro que respeta los procesos del partido. Aquí hay primarias y cuando las haya decidirá si se presenta o no se presenta. En enero habrá un proceso nacional que nombrará a nuevos coordinadores regionales, espero que siga siendo David Salazar.

–¿Terminará todo Cs absorbido por el PP?

–Espero que no. Espero que Cs sobreviva.

«Es un varapalo que Gragera se vaya, pero no hay nadie imprescindible»

–Usted hizo el camino inverso, del PP a Cs. Ahora parece que no le salió bien la jugada. ¿Se arrepiente?

–En absoluto, me siento muy orgulloso de estar en Cs. Como cualquier partido, tiene sus problemas. Pero estoy a gusto en Cs.

–¿Qué le hace a uno cambiar de partido?

–Yo lo expliqué en su momento. No estaba a gusto cómo funcionaba el PP. Me dejaron de lado en muchas decisiones después de que organizara la provincia de Badajoz y la de Cáceres. Se tomaban decisiones que no me gustaban, no tenía cargo y abandoné el partido.

–Ahora usted es uno de los doce compromisarios que van a la asamblea de Cs por Extremadura de un total de 400. ¿Por qué Extremadura pesa tan poco?

–Hay dos tipos de compromisarios: Los que se eligen a nivel nacional y los que se eligen por provincias. Estos últimos van en función del número de afiliados, así que es el número que nos corresponde por afiliación. Madrid, Andalucía y Cataluña tienen más.

–¿Cs Madrid pasa de Extremadura?

–No. Desde el grupo parlamentario tenemos un contacto permanente y tenemos muchas iniciativas a nivel nacional. Cada vez que hemos necesitado algo, lo hemos tenido. El partido lleva dos años mal y han estado en otros problemas. Pero no me siento desatendido por Madrid. De hecho, hemos mantenido reuniones para ver temas de caza y de agricultura. Y nunca han dejado de cogerme el teléfono.

–Inés Arrimadas ha venido poco.

–Ha tenido dos años difíciles con la maternidad. No ha venido todo lo que nos hubiese gustado, pero algunas veces sí lo ha hecho.

–Usted también estuvo en el PP. ¿Pinta Extremadura poco en todos los partidos?

–Extremadura no aporta muchos diputados a nivel nacional y los partidos procuran atender más a las comunidades que electoralmente le reportan más. Y eso pasa en todos los sitios.

–Usted fue secretario general del PP en Badajoz y después fue Juan Antonio Morales, que se marchó a Vox. Ahora el PP ha fichado el candidato de Badajoz en Cs y en Mérida la candidata ha durado una semana. ¿Qué le pasa al PP?

–Creo que tiene falta de candidatos buenos. Y nosotros los tenemos y por eso los buscan.

–«Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza», dijo el Rey Felipe VI en su discurso de Navidad. ¿Estamos peor que nunca desde 1978?

–Estamos evidentemente mucho peor a nivel político. Los ciudadanos están demostrando bastante más madurez que los políticos. Nunca pensé que el PSOE cayera en separatistas, independentistas y terroristas. Me parece que es un grave error el de Pedro Sánchez y lo pagará en las urnas porque los ciudadanos tienen buena memoria.