HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Las reinas, las damas y los míster de Valencia de Alcántara. E. RUBIO
Un país que nunca se acaba

Bailando entre reinas

Miss y míster. Hay pueblos donde nadie quiere ser reina y otros donde sigue siendo un honor

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

En Fregenal de la Sierra, las chicas no quieren ser reinas de las fiestas de San Mateo. Lo contaba J. López-Lago hace una semana ... en HOY. Al ser una tradición con más de 80 años, la alcaldesa ha tenido que explicar a la población la razón de que este año no haya reina ni damas de honor. Parece ser que las jóvenes se excusaban aduciendo vergüenza o que no les apetecía por los compromisos de una reina, que no la dejan disfrutar de las fiestas. La alcaldesa, Tina Rodríguez, aclara que no se trata de una cuestión de machismo o feminismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bailando entre reinas

Bailando entre reinas