Los ayuntamientos extremeños recurren al préstamo de policías locales para cubrir eventos

Olivenza, para la pasada Feria del Toro, llegaron seis policiales locales de Badajoz para trabajar esos días; otros tres se sumaron desde Jerez de los ... Caballeros y dos más vinieron de Villanueva del Fresno. A la multitudinaria Feria de Zafra cada año van dos o tres agentes, como mínimo, de la Policía Local de Mérida.

Lo mismo ocurre en Coria, para los 'Sanjuanes', con policías desde Plasencia. Y en Salvatierra de los Barros, que no tiene policía local en su plantilla municipal, para la Feria del Barro de mayo llegará algún agente de otra localidad para trabajar.

Son casos palpables de una práctica, la de 'prestar' policías locales para que trabajen durante horas o días en un municipio diferente en el que desarrollan su labor, que es relativamente frecuente. Los ayuntamientos extremeños echan mano de esta cesión de agentes antes que aumentar las plantillas de este cuerpo en sus localidades, por ejemplo.

«Hay unas necesidades temporales de plantilla en determinados días y los ayuntamientos suelen utilizar esos préstamos de agentes porque hay policías locales que voluntariamente quieren hacer esos servicios», explica a HOY Miguel Ángel Araya, alcalde de Ribera del Fresno (3.193 vecinos) desde hace diez meses.

Ante de asumir el bastón de mando local ribereño, ejercía como policía local en su pueblo, con veinte años de experiencia. Nunca ha ido a trabajar de forma ocasional a otro municipio pero entiende que haya compañeros de profesión. Y ayuntamiento que los contraten por horas o días.

Colaboración reglada

«No es tan fácil tener policías locales. En los pueblos pequeños es muy difícil. Pero también en los pueblos de tamaño medio que están cerca de ciudades como Badajoz, Mérida o Cáceres, a los que acaban yéndose en cuanto pueden en muchos casos», resume el alcalde de Olivenza (11.776 habitantes), Manuel José González Andrade, presidente también de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

«En este contexto el préstamo de agentes para momentos puntuales es algo normal para poder tener cubierto el servicio cuando hay acontecimientos populosos», añade González Andrade.

La ley de coordinación de policías locales de Extremadura, de 2017, avala este 'préstamo' de policías locales. Se concreta en forma de convenios entre municipios. «En los casos de necesidades estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias el servicio policial que no requieran un aumento permanente de plantilla», se expresa en la ley, las alcaldías podrán formalizar acuerdos de colaboración para que sus policías locales ejerzan «en el ámbito territorial del ayuntamiento interesado».

De estos «acuerdos puntuales de colaboración», aprobados por los Plenos de cada ayuntamiento, se dará comunicación previa a la Junta, que debe validarlos. Siempre lo hace. La Consejería de Presidencia e Interior de la Junta ha detallado que en 2023 admitió «15 convenios de colaboración entre municipios para atender necesidades temporales del servicio de Policía Local».

El Ayuntamiento que recepciona agentes de la Policía Local por un tiempo es el encargado de pagarle por ese mismo espacio de tiempo según tenga fijadas esas horas, además de tener que abonarle el kilometraje que realice para desplazarse a esa localidad.

«Creo que lo que mueve a un policía local irse a otro municipio no es solo lo que pueda cobrar por un tiempo concreto», sentencia el regidor oliventino y presidente de la asociación de municipios de Extremadura.

«Lo que sí tiene el Ayuntamiento de Olivenza es que paga rápido por esos servicios, y eso supongo que se valora. Además, pagamos muy dignamente, no creo que sea una cantidad exagerada. Pero igual es que aparte de todo eso tratamos bien a la Policía Local», finaliza González Andrade.

Se da la circunstancia de que a la Feria del Toro todos los años acuden municipales, entre otros sitios, de la cercana Badajoz y en la ciudad pacense se están suspendiendo actividades por falta de agentes. Un problema enquistado que tiene el Ayuntamiento de Badajoz y que sigue sin resolver.

Agrupar agentes

El alcalde de Ribera del Fresno, y policía local ahora en excedencia, coincide en el diagnóstico de que no todo es cuestión de dinero para que sean habituales los préstamos de policías locales entre ayuntamientos. «Si tienes niños pequeños, por ejemplo, seguramente ni te lo planteas por no salir de tu casa, aunque te ofrezcan mucho dinero», indica Araya.

El primer edil ribereño cree que Extremadura debería apostar de una vez por todas por crear el servicio mancomunado «o algo similar» de policía local. Esto es, que varios pueblos puedan compartir policías pero no de forma ocasiona sino permanente a lo largo del año. Una vieja propuesta pero que no se ha realizado.

«Si no se ha hecho aún es porque seguramente no es fácil que tú tengas un policía local y parte de su trabajo semanal lo haga en otro municipio. Pero debe intentarse mancomunar ese servicio, como ya ocurre con otros, para que no haya tantos problemas y tantos pueblos sin policía local o con plantilla muy escasas», finaliza Miguel Ángel Araya.