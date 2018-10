De la avería mecánica a la falta de combustible

Avería mecánica. Es la explicación más repetida por Renfe ante las incidencias que se registran en los trenes extremeños. No es sólo una denominación genérica, sino que la compañía pública señala que es difícil saber por qué no funcionan las máquinas y hasta que se realiza la inspección en el taller no se conocen las causas concretas. De ahí que no sea fácil identificar cuál es el origen de los males de los servicios ferroviarios en la comunidad.

En el caso del pasado puente, la entidad señala que ha habido cuatro averías que han afectado a siete servicios. Los problemas con la locomotora dejaron parado al Talgo del pasado viernes en Torrijos (Toledo), lo que retrasó a otros dos trenes de media distancia. El sábado, un media distancia Mérida-Madrid paró en Fuenlabrada. Renfe no puede confirmar que se debiera a que faltaba combustible, pero señala que se decidió parar gracias a las opciones que ofrecía el sistema de cercanías. Y el domingo hubo otros dos incidentes, un tren de media distancia Cáceres-Sevilla que se suprimió por avería en Mérida (los viajeros fueron trasladados por carretera) y de nuevo la locomotora del Talgo, en este caso del que iba de Badajoz a Madrid. Fue sustituido por un media distancia, solución que también se dio al recorrido de vuelta.

Renfe destaca que entre el 12 y el 14 de octubre han circulado 55 trenes por Extremadura con una puntualidad media en torno al 80%. No se puede negar que se buscan soluciones para los viajeros, y que el estado de la red también condiciona la prestación de servicios y la atención en caso de avería. El problema es que llueve sobre mojado y que las medidas tomadas no han dado resultado.

El verano del pasado año fue especialmente complicado para los trenes que dan servicio a la región. Las altas temperaturas y los problemas de mantenimiento generaron 43 incidencias. Sólo en julio más de 70 trenes sufrieron demoras de más de treinta minutos.

Entonces se puso en marcha un plan de choque con revisiones de motores y sustitución de material, entre otras cuestiones. Además, Renfe anunció la construcción de un taller de mantenimiento en Badajoz y la entrada en servicio de un tren Talgo en las relaciones con Madrid, no más rápido pero sí más fiable.

Un año después, el taller está en obras y el Talgo no es lo que se esperaba. El servicio puede ser más confortable, pero el tren depende de la locomotora. Miguel Fuentes, del sector ferroviario del sindicato CC OO, señala que hay dos en Extremadura, una para el servicio diario de ida y vuelta y otra de reserva por si se produce una avería. Pero añade que los compañeros que antes manejaban estas máquinas ya advirtieron de que daban muchos problemas. Este fin de semana han registrado dos incidencias en dos días.

El pasado mes de julio, ya con el nuevo Gobierno, se anunciaron más mejoras. De entrada, la sustitución de once trenes de la serie 598, como el que se utiliza en la conexión entre Cáceres y Sevilla que se averió el domingo. Pero por ahora sólo se han cambiado dos y la medida no se completará hasta mayo. Habrá que seguir esperando.