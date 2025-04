Una avería mecánica causa un retraso de tres horas en el tren de Sevilla a Plasencia

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 10 de julio 2024, 22:01 | Actualizado 22:34h. Comenta Compartir

El Regional Expréss que realizaba el trayecto entre Sevilla y Plasencia ha sufrido este miércoles una avería mecánica, provocando un retraso en este servicio ferroviario de tres horas. En el tren viajan 88 personas.

El convoy, que ha salido a las 16.54 horas de la estación de Sevilla-Santa Justa, se ha detenido a media tarde por problemas técnicos entre los municipios sevillanos de Cazalla y Guadalcanal. Se trata de un lugar de difícil acceso, por lo que se ha tenido que movilizar el tren de socorro a una estación cercana.

Según confirman desde Renfe, el tren de auxilio salió desde Mérida a las 19.49 horas y ha llegado a la estación de Llerena a las 21.05 horas. El tren averiado ha conseguido arrancar, ya que dos mecánicos viajan en el mismo, por lo que el ferrocarril ha parado en Llerena donde le esperaba el tren de auxilio con el objetivo de que los pasajeros pudieran realizar el transbordo de un convoy a otro y continuar así su viaje hasta Mérida. Los viajeros han efectuado ese cambio de tren a las 22.30 horas.

Algunos pasajeros que viajaban en el ferrocarril afectado por la avería han manifestado a HOY que, además de no poder salir del tren debido a la complicada orografía del terreno en el que han quedado parados, no disponían de agua porque las máquinas expendedoras de comida y bebidas no funcionaban. Además, aseguran que el aire acondicionado tampoco funcionaba.

Desde Renfe indican que una unidad del 112 consiguió llegar en un todoterreno al lugar donde se encontraba detenido el tren y repartió agua para los viajeros. El tren de auxilio en el que han continuado el trayecto también lleva agua para proporcionársela a los usuarios.

Esta incidencia no ha afectado a otras circulaciones.

El servicio afectado tenía la hora programada de llegada a su destino, Plasencia, a las 21.58 horas, pero debido a este problema técnico la hora prevista para su llegada es a la una de la madrugada.

Los viajeros han sido informados de la incidencia a través de los canales de comunicación de Renfe y del interventor que se encuentra dentro del tren.

Los usuarios afectados tienen derecho al 100% de la devolución del billete por retrasos superiores a 60 minutos, como es el caso de este Regional Expréss.

