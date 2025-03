8 auto-estradas gratuitas

Una alianza contra natura en la Asamblea de la República de Portugal entre el Partido Socialista y los ultraderechistas de Chega tendrá interesantes consecuencias para ... los conductores: a partir del uno de enero de 2025, algunas autopistas portuguesas dejarán de tener peaje. La coalición de gobierno PSD-CDS defendía una reducción gradual del pago por circular por las 'auto-estradas', Chega y PS abogaban por la eliminación ya. Ganaron la votación los segundos, el gobierno los acusó de intentar bloquear y socavar sus acciones, pero la realidad es que el año que viene será más barato circular por Portugal. ¿Pero esta eliminación de peajes afecta a todas las autopistas? ¿Está incluida la que más interesa en Extremadura: la Badajoz-Lisboa?

Pues la respuesta a ambas preguntas es no. Los peajes desaparecerán solamente en ocho de las 21 autopistas del país vecino, pero no estará incluida la que une la frontera de Caia con Lisboa, es decir, la A6, en la que, como saben, solo se empieza a cobrar peaje a partir de Elvas. Tampoco se incluyen en el paquete de autopistas gratuitas tres muy utilizadas para viajar desde Badajoz hasta Oporto y hasta el Algarve: la A1 de Lisboa a Oporto por el interior (Fátima, Coimbra), la A8 de Lisboa a Oporto por la costa (Óbidos, Peniche, Nazaré, Leiria, Figueira da Foz) y la A2 de Lisboa al Algarve por Vendas Novas, Alcácer do Sal, Grándola, Aljustrel y Castro Verde hasta rematar en Albufeira. En el entorno de Lisboa, los peajes seguirán cobrándose, pero en los alrededores de Oporto, la gratuidad se aplicará en varias autopistas del Grande Porto.

¿Qué autopistas serán gratuitas en 2025 que afecten a los extremeños? Por cercanía, las más interesante es la A23, que parte de la A1 Lisboa-Oporto en Torres Novas y acaba en Guarda pasando por Entroncamento, Abrantes, Castelo Branco y Covilhá. Es la más próxima a las fronteras de Valencia de Alcántara, Piedras Albas, Zarza la Mayor y Valverde del Fresno y al anunciado puente de Cedillo. Justamente en Guarda, remata y empata con otra autovía, que será gratuita, muy utilizada por los extremeños del norte para viajar a Oporto: es la A25 entre Fuentes de Oñoro (Salamanca), Guarda, Viseu y Aveiro. Un poco antes de llegar a Aveiro gratuitamente, hay que coger la A1 de pago para ir a Oporto.

La gratuidad se extiende, igualmente, a una autopista interior poco conocida en Extremadura, pero que permitirá viajar de balde desde Entroncamento, en la A23, hasta Tomar y Coimbra, evitando la A1 de pago. Hay otras tres autovías más alejadas de Extremadura, pero muy útiles en los viajes turísticos por Portugal, en las que también desaparecerán los peajes a partir del uno de enero del próximo año. Son la A24, que une Chaves, en la frontera gallega de Verín (Ourense), con Viseu a través de Peso da Régua, sobre el Duero, y Lamego; la A4 o Trasmontana, entre la frontera zamorana y Oporto pasando por Bragança, Mirandela y Vila Real; y la A28 entre Oporto y Caminha, frente a Galicia, por Viana do Castelo y la costa.

Dejamos para el final la gratuidad que quizás más nos interese, sobre todo en nuestras estancias en la costa de Huelva. Me refiero a la A22 o Via do Infante, es decir, la autopista del Algarve entre Ayamonte y Lagos pasando por Tavira, Faro y Portimão. Naturalmente, la gratuidad traerá aparejado un aumento de tráfico en las autopistas de un país que, según informaba el semanario Expresso este fin de semana, ha visto cómo crecía su parque automovilístico en 450.000 coches en tres años. Ya son siete millones de coches portugueses que ahora usarán más las 21 autopistas del país.