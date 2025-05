Autocaravanas en pie de guerra

Se han puesto de moda las autocaravanas como medio de transporte turístico. Una autocaravana nueva cuesta entre 57.900 y 90.000 euros y una ... de segunda mano con garantías y bien equipada se puede conseguir a partir de 29.000 euros. Algunos de esos viajeros suelen venir a Cáceres con su autocaravana y la estacionan, siguiendo las indicaciones de aplicaciones y señales, en la ASA (Área de Servicio de Autocaravanas) del barrio de San Blas, dentro de un recinto llamado Fundación Valhondo, un lugar bien situado para acceder desde allí a la parte antigua y al Cáceres monumental.

Viajeros y viajeras con autocaravana utilizan una aplicación llamada park4night, la más seguida y fiable para los autocaravanistas de todo el mundo. Hemos accedido a park4night y nos hemos quedado impresionados por lo que dicen en diferentes idiomas sobre el área de autocaravanas cacereña.

El pasado 7 de febrero, Samfoc escribía: «No le pongo cero estrellas porque no se puede (…). Por un lado vemos el suelo y la zona de descarga totalmente descuidados, por otro la han puesto en la zona donde los camiones de la basura dejan contenedores y los reponen». Cuatro días después, Fredarron contaba su experiencia en el aparcamiento de San Blas: «No dormimos en toda la noche. Los camiones de basura llegaron a cargar y descargar contenedores. Imposible cerrar los ojos. Los camiones pasan por el centro de la zona de autocaravanas. Además, es una zona donde se han instalado personas sin hogar. El ayuntamiento de Cáceres se burla de los turistas de autocaravana».

La vecindad del albergue de transeúntes protagoniza muchas opiniones, prácticamente todas negativas. Por ejemplo, la de Cocosilla el pasado 10 de mayo: «Es un asentamiento. Se encuentra en el albergue municipal con lo que la gente que merodea por allí no es lo más aconsejable. Gente viviendo y durmiendo dentro de turismos. Nos marchamos ipso facto. Vergüenza de área».

Las hay radicales como Dora2025: «Si esto es un área para autocaravanas, yo soy el Papa. Que vaya a vivir allí el alcalde y su familia». Singanaguaka pedía el 17 de marzo ayuda al municipio: «Madre mía, qué pena de sitio ruidoso con personas residiendo ahí. ¿Dónde está el Ayuntamiento que remedie esto para poder visitar esta bonita ciudad?».

Abundan las opiniones que comparan la belleza de Cáceres con las malas condiciones del área y muchos desisten de utilizarla: «Había bastante sitio, pero tenía mal aspecto y lucía abandonada de la mano de Dios. Decidimos aparcar en la calle». Y hasta los turistas portugueses se quejan de las molestias de los camiones de la basura: «Uma ASA que tinha tudo para ser perfeita, ¡mas não é! ¿Como é possível fazerem una ASA ao lado de depósitos de contentores de lixo (basura)? ¿Cáceres não tem nenhum espaço fora da cidade para a recolha de lixo?».

El otro punto crítico es la cercanía del albergue de transeúntes «porque sacan colchones a la calle, beben y hacen ruido». Como los transeúntes no tienen ninguna aplicación donde expresarse, no sabemos qué opinan ellos, que también tienen derecho a hablar, sobre la proximidad de las autocaravanas. Lo que sí parece evidente es que el Área de Servicio de Autocaravanas de Cáceres no gusta a sus usuarios.