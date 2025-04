«Ahora aumentan las consultas de clientes con perros con fobia a los petardos»

Multas de hasta 1.500 euros

Llega la Navidad y la venta de petardos se intensifica. Usar este tipo de pirotecnia en las celebraciones es algo ya habitual en Extremadura, pero las principales ciudades de la región prohíben su uso en la vía pública. De hecho, conlleva sanciones de hasta 1.500 euros. En Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, según las distintas ordenanzas de convivencia, es necesario una autorización municipal para tirar petardos en las calles. No cumplirlo supone sanciones que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros en ciudades como Cáceres, Plasencia y Mérida. En Badajoz, esta actividad se considera una infracción leve y la multa puede ir de los 30 a los 750 euros. La venta de estos productos, sin embargo, no está prohibida siempre y cuando se comercialicen en tiendas autorizadas. El único ayuntamiento que la limita es el de Badajoz, donde no se pueden vender a menores de 18 años y a personas que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes.